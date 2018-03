Drága mulatság ételallergiásnak lenni: az alapanyagok és a készételek is többszörösébe kerülnek a normál termékeknek

Átgondolt vásárlással sokat lehet spórolni



Éles Vilmosné, a Natura bolt vezetője elmondta, tapasztalatai szerint sok ételallergiás az első időszakban sok olyan terméket is megvásárol, amire igazából nincs szüksége. Ez többek között annak is köszönhető, hogy az ambulanciákon nem kapnak segítséget vagy iránymutatást a megfelelő táplálkozáshoz. Később pedig a kényelem árát fizetik: ragaszkodnak a már összeállított vagy késztermékekhez, miközben otthon maguk is elő tudnák ugyanazt állítani, kevesebből. Éppen ezért érdemes szaküzletekben segítséget kérni: már ezzel is jelentősen csökkenthetők a költségek.

Fébert Emíliánál két éve állapította meg az orvos, hogy gluténérzékeny. Édesanyja úgy döntött, inkább ő főz neki minden nap, viszont legalább biztosan olyat kap, ami ízlik neki és ehet is. Fotó: Kuklis István

Egy darab zsemle 250 forintért, üres pizzalap 1400 forintért, 20 dekagramm sajt 1200 forintért, egy liter tej egy ezresért vagy éppen három csík nápolyis csoki 1100-ért – a különböző ételallergiában szenvedőknek bizony elég nehéz spórolniuk a kosztpénzen. Hihetetlen árakkal találkoznak azok, akik speciális termékeket szeretnének venni, és bár a választék egyre nagyobb, ember legyen a talpán, aki ezt fizetéssel is győzi.Fébert Emíliánál két éve állapította meg az orvos, hogy gluténérzékeny. A harmadikos kislány hasa már akkor is megfájdul, ha olyan terméket eszik, amely glutént ugyan nem tartalmaz, de azt is feldolgozó üzemben készítették, így családja nagyon komolyan veszi a diétáztatását.– Az iskolában havi 12 ezer forintért adnának neki speciális ebédet, ezért úgy döntöttünk, inkább én főzök neki mindennap. Nem olcsóbb megoldás, viszont legalább biztosan olyat kap, ami ízlik neki – mesélte Fébertné Fülöp Tímea. Az édesanya igyekszik mindennap hasonló ételt készíteni, mint amit lánya társai a menzán esznek, így nincs irigykedés sem a gyerekek között. Amellett azonban, hogy mindez rengeteg pluszmunka, nagy költség is a családnak.– Kétadagnyi tarhonya például közel 700 forintba kerül, ha pedig panírozok valamit, 1700 forintért tudok egy kiló zsemlemorzsát venni hozzá – mesélte az édesanya. Ő süti a péksüteményeket is kislánya számára: még az olcsóbb kenyérlisztből is 121 forintból jön ki egy darab zsemle. Igaz, ha ezt készen venné meg, az pont kétszer annyiba kerülne. Van egyébként olyan eset is, amikor meg sem éri egy adaggal bíbelődni, és az egész család étele speciális liszttel készül.– Ha például egy hétvégi levesbe galuskát szaggatok, természetesen mindenki gluténmentes liszttel eszi. A négyadagnyi liszt kerül annyiba, mint normál lisztből egy egész kiló – érzékeltette az édesanya.Tímea úgy fogalmazott, a magas költségek mellett a legnagyobb baj, hogy hiányzik életükből a spontaneitás. – Nálunk nincs olyan, hogy megéhezik, és beugrunk egy boltba valami nassolnivalóért, vagy hétvégén csak úgy beülünk egy étterembe. A vásárlás is kétszer annyi ideig tart, mint másoknak, hiszen egyesével át kell böngészni minden összetevőt. Ráadásul sokszor olyan ételekről is kiderül, hogy nem gluténmentesek, amelyekről senki nem gondolná. Például az előre csomagolt húsok tálcájára lisztet szórnak, ahogyan a savanyú káposztát is azzal készítik.Tímea nem számolta ki, mennyivel emelkedett meg az ételre fordított kiadásuk az elmúlt két évben, de abban biztos, hogy a szorzó sokszoros. – Persze hozzátartozik, hogy emelt szintű családi pótlékot folyósítanak, 10 éves koráig pedig akkor is kapom a gyest, ha napi 8 órában dolgozom. Ez a pluszbevétel viszont biztos, hogy nem elég még a speciális alapanyagok megvásárlására sem.