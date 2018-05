Drágább lesz a jegy a sofőröknél: már minden járművön működnek a jegykiadó automaták Szegeden

Már a fedélzeti jegyautomatás rendszer tervezési időszakában elhangzott, hogy amint biztonsággal működnek a berendezések, a sofőrök drágábban árulják a jegyeket, mint jelenleg. A modern automaták a Szegedi Közlekedési Kft. (SZKT) minden egyes járművén, illetve a buszokon is működnek, az árak azonban egyelőre változatlanok.



Majó-Petri Zoltán, az SZKT ügyvezetője lapunknak elmondta, az ügyben nemrég már tartottak úgynevezett koordinátori ülést, utolsó lépcsőben pedig a szegedi közgyűlés városüzemeltetési bizottságának is döntenie kell, az ő feladatuk meghatározni, hogy mikortól válthatunk a sofőröktől 450 forintért menetjegyet. Ezzel együtt a terminálokból 370 forintért vásárolhatunk menetjegyet.



A differenciált jegyár mögött tudatos döntést találunk, azt szeretnék, hogy minél kevesebben tartsák fel jegyvásárlással a járművezetőket, sokszor ugyanis emiatt alakulnak ki késések a vonalakon.



– Várhatóan a nyári menetrendváltással, azaz június közepétől változnak az árak. Az átállás egyben szoftverfrissítést is magában foglal, a szakemberek minden egyes berendezésnél külön végzik ezt el – mondta el Majó-Petri Zoltán.



Népszerűnek mondható megoldás, hogy néhány érintéssel lehet jegyet venni a szegedi tömegközlekedési járműveken, már naponta több mint 200-at vesznek a berendezésekből. Az árváltozás után pedig várhatóan még többen inkább a bankkártyájukat használják, hogy jegyet vásároljanak.