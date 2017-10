Drágállják a tűzifát olvasóink - aranyban mérik a fa árát és még várni is kell rá

Több száz forinttal emelkedett a tűzifa mázsánkénti ára. Aki most vesz tűzrevalót, 3500 forint alatt már nem nagyon kap. Vannak, akiknek elegük lett a beszerzési nehézségekből és a drágulásból. Visszatérnek a gázra - írtuk pár napja A Tüzépeken a konyhakész tűzrevaló mázsáját 3300–3500 forint között árusítják, az akác pedig még többe kerül. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a tűzifa ára az elmúlt 1 hónapban 3,9 százalékkal emelkedett, egy év alatt pedig 8,8 százalékkal. A kereskedők szerint ennél jobban drágult.– Egyébként ez a drágulás a kormányunknak köszönhető. Az ágazat kifehérítése miatt lett ilyen az ára! Áfa, EKR satöbbi. Most már papír nélkül nem tudsz fát vásárolni, de eladni sem.– Még várni kell rá, mert nem szívta meg magát elég vízzel.– Felesleges is a fát fűtésre használni ezekben a korszerűtlen kályhákban, kazánokban. Sokszor azt hiszik, azzal spórolnak, ha akkor gyújtanak be, ha a szobában, konyhában tartózkodnak. A nap nagy részében fűtetlen a helyiség, és sokkal több energiába kerül felmelegíteni a levegőt. Egy állandó hőmérsékletet biztosító berendezéssel sokkal kevesebb energiát használunk el véleményem szerint.– Újból termelni kellene a kendert és brikettezni. Jó a fűtőértéke, és az új ültetés megköti a szén-dioxidot.– Aranyban mérik a fa árát, megfizethetetlen.– Terelgetik szépen a népet a gázfűtés felé! Nem rentábilis a gáztermelés?