Drágítja a parkolást a zöld automata a sárga zónában

– Gyakran parkolok a Rákóczi tér környékén. Ha találok szabad helyet, akkor a Vadász utcában vagy a Kossuth Lajos sugárút városból kivezető felén teszem le az autót, mert az már sárga zóna, tehát olcsóbb, elméletileg – mutatta a sárga parkolózónát jelző táblát Papp Flórián.Szegedi olvasónk arra is felhívta a figyelmünket, hogy pár méterre a sugárút és a Vadász utca kereszteződésében lévő táblától azonban csak egy zöld parkolóautomatát találni. Tehát becsapós a helyzet. Aki nem figyel, vagy nem ér rá sárga automatát keresni, az duplaannyit fizet, mint amennyit valójában kellene.Panaszosunk elmondta, ha nagyon siet, előfordul, hogy inkább drágábban parkol. Ha van ideje, elmegy a Mérey utcai vagy a Madách-iskolánál lévő sárga automatához, és ott vesz jegyet. Ez azonban oda és vissza nagyjából 450-500 méteres távolság, és ha még sorba is áll, az jó néhány perces vesződség. Ezalatt pedig odaérhet a parkolóellenőr, és mert nincs a kocsiján parkolójegy, megbünteti.

Olvasónk tudja, hogy kérhet méltányosságot, és csökkentenék a büntetését, de az is bosszúság és utánajárás. Nem a zöld és sárga parkolójegyek ára közti különbség, nem is a mérsékelt pótdíj zavarja, hanem az elv. Emiatt júliusban már írt az SZKT-nak.A közlekedési társaság megköszönte a jelzést, és ígérte, hogy megteszik a szükséges lépéseket. Mivel két hónapja semmi nem történt, Papp Flórián lapunkhoz fordult. Úgy látja, vagy zónát, vagy automatát kellene cserélni, az lenne a megoldás. Különben jónak tartja az új parkolási rendszert, amit négy hónapja vezettek be. Ezeket a zavarokat azonban szerinte lett volna már idő elhárítani.Érdeklődésünkre Majó-Petri Zoltán, az SZKT ügyvezető igazgatója elmondta, üzemeltetési tapasztalatok és lakossági észrevételek alapján felülvizsgálják három-négy utcában a zónahatárt, a kereszteződést és az automaták helyét.Éppen a Kossuth Lajos sugárút és Vadász utca kereszteződésének a kiszolgálása kapcsán merült fel, hogy két automatára lenne szükség, egy zöldre és egy sárgára. Az ezzel kapcsolatos közműegyeztetés és tervezői előkészítés folyamatban van. Az ütemtervük szerint október végéig már két automata szolgálja ki az ott parkolókat.Megírtuk: a közlekedési társaság számít rá, hogy a több mint 130 automatából legalább hármat-négyet át kell helyezni (2017. június 14.: Zavar a zónahatáron álló parkolóautomaták körül).