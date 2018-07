Drágul a csipsz, az üdítő és az alkoholos italok is - Az egészségre káros termékek adóját emeli a kormány

Kisagócsiné Pásztor Erika és férje, Antal ritkán vásárol üdítőt. A bodzás ízesítésűt a férje kívánta meg, neki vették. Fotó: Török János

Danyi István és Rostás Anita a bevásárlások alkalmával vesznek maguknak egy nagy zacskó csipszet. Fotó: Török János

A pontos számok



Az adó mértéke termékcsoportokra lebontva a következőképpen nézne ki: üdítőital esetében 15 forint/liter, a szörpök esetében 240 forint/liter (jelenleg 7 forint/liter, illetve 200 forint/liter), energiaital esetében 300 forint/liter, illetve 50 forint/liter (jelenleg 250 forint/liter és 40 forint/liter), cukrozott kakaópor esetében 85 forint/kg, más előrecsomagolt cukrozott készítmény esetében 160 forint/kg (jelenleg 70 forint/kg és 130 forint/kg), sós snack esetében 300 forint/kg (jelenleg 250 forint/kg), ételízesítő esetében 300 forint/kg (jelenleg 250 forint/kg), ízesített sör és alkoholos frissítő esetében 25 forint/liter (jelenleg 20 forint/liter), gyümölcsíz esetén 600 forint/kg (jelenleg 500 forint/kg).

– Az nem baj, ha az alkohol drágább lesz, az minket nem érint. Általában rostos üdítőt iszunk, őszilevet vagy almát, de most a férjem megkért, hogy ezt vegyem – mutatta a kosarában lévő két palack bodzás üdítőitalt Kisagócsi Antalné Pásztor Erika.A fiatalasszonyt azért állítottuk meg az egyik nagy bevásárlóközpont parkolójában, hogy megkérdezzük tőle, mit szól hozzá, hogy a jövőben megemelik a köznyelvben csipszadóként elhíresült, az egészségre káros termékekre kivetett népegészségügyi termékadót.Az adótörvények parlament elé benyújtott módosító javaslataiban a népegészségügyi termékadóval (neta) érintett termékek esetében változást javasol a kormány, ezek szerint a neta a jövőben kiterjedne a gyümölcspárlatokra és a gyógynövényes alkoholos italokra is. Ezenfelül, amennyiben megszavazzák a módosítást, minden adóköteles termék esetében 20 százalékkal több adót kell fizetni.A pálinka és az Unicum bevonására azért volt szükség, mert korábban az Unió kifogásolta, hogy a kormány nem vetette ki az adót egységesen az összes alkoholtermékre, hanem bizonyos italokkal kivételezett.A kormány a netából származó szokásos, évi 30 milliárd forintnyi bevételnek csaknem kétszeresével, 57,2 milliárd forinttal számol jövőre, ami ellen természetesen tiltakoznak az élelmiszeripari cégek. Közös közleményükben arra hívták fel a figyelmet, hogy a neta fogyasztási típusú adó, vagyis az emelését a fogyasztóknak kell majd megfizetniük. Ráadásul az adó az alacsonyabb jövedelmű társadalmi rétegeket hatványozottan sújtja.– Mi heti egyszer veszünk csipszet a bevásárlás alkalmával. Szerintem aki eddig is megvette a kólát és a csipszet, ezután is meg fogja. Olyan ez, mint a benzin, hiába drágul, az autóba tankolni kell. Azért nem mondunk le mindenről. Ennyi jár – vélekedett Rostás Anita, aki párjával, Danyi Istvánnal pakolta be a vásárolt termékeket a kocsiba, köztük egy nagy zacskó csipszet, bort és üdítőt.A felsővárosi Molnár utcában lévő zöldséges kisbolt egyik tulajdonosa, Túri Gáborné azt mondta, a fő profiljuk inkább a zöldség-gyümölcs, de azért fogy az adó alá eső termékekből is. A trafikok és kisboltok legnépszerűbb termékei közé tartoznak az olcsó, kommersz műanyag palackos féldecis italok, az úgynevezett tüskék. Az egyik eladó abban bízik, hogy a gyártók találnak majd „áthidaló megoldást" az emelkedő adóterhekre. – Ha alacsonyabb az ital alkoholtartalma, akkor olcsóbban tudják adni, mert kevesebb lesz rajta az adó. A tradicionális nagy cégeknek természetesen ez nem fog menni – magyarázta az egyik eladó.