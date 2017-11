Drágul a Klapka tér felújítása

A közgyűlés városüzemeltetési és fejlesztési bizottsága hétfőn hozzájárult, hogy a korábban elfogadott bruttó 85 millió forint helyett a műszaki ellenőrzéssel együtt bruttó 103 millió forintot költsön rá az önkormányzat a zöldterület-felújítási forrásából. Az ülésen elhangzott: belefér a keretbe, mert ez az első közbeszerzés, amit arra kiírtak. A kivitelezésre három ajánlat érkezett, a legolcsóbbat a HPQ Kft. adta, a győztest a jogi bizottság hirdeti majd ki.



Megírtuk: megújul a tér, és rendbe hozzák az azt övező utcákat, járdákat. Kiszélesítik a Jakab Lajos utca folytatását (2017. augusztus 8.: A pihenésé, felüdülésé lesz a Klapka tér). A Párizsi körúttól zöld sávval választják el a teret, hogy csökkentsék az autóforgalom beszűrődő zaját, porát. A jelenlegi játszóteret elbontják, helyette több korosztálynak is alkalmas játszóeszközöket szerelnek fel. A szánkódomb helyén bekerített aszfaltos sportpályát létesítenek, és lesz ivókút is. A pálya mellé helyezik el az eddigi szabadtéri fitneszeszközöket, amiket továbbiakkal bővítenek. Terepet rendez az üzlete előtt Szepesi Ferenc méhész. A téren is rend lesz; a most keresztbe-kasul parkoló autókat az új park körül lehet letenni.