Drogosok vertek tanyát a 4-es villamos vonalán - A megállók padjain fetrengenek órákig

Mindennapos látvány a Szivárvány kitérőnél, hogy bódult ember fekszik órákig a padon. Olvasói fotók

– Félelmet keltenek ezek a láthatóan lecsúszott alakok, akik napi szinten megjelennek, megsodornak egy cigarettát, amelyet egymásnak átadva elszívnak, majd órákon keresztül fetrengenek a padokon úgy, hogy nem tudnak magukról – panaszolta lapunknak Péter, aki a 4-es vonalán, a Szivárvány kitérő nevű megállónál rendszeresen látja a 2-4, olykor 8 fős csoportot. Hozzátette, a környéken társasházak, boltok vannak, illetve a villamosmegálló miatt sok ember fordul meg ott, köztük gyerekek, akik kénytelen-kelletlen igyekeznek minél nagyobb ívben elkerülni őket. Elmondása szerint a változó létszámú bódult társaság a jó idő beköszöntével vert tanyát a Szivárvány kitérőnél, vélhetően ott szerzik be a szert, de a Vám téri és Vitéz utcai megállók környékén is rendszeresen látni kisebb-nagyobb létszámú csapatot. Ha épp nem a padokon fekszenek kidőlve, akkor is tudható, milyen helyszíneken múlatják napjaikat, ugyanis rengeteg szemetet hagynak maguk után.Ahogy néhány hete megírtuk, a nyáron már volt arra példa, hogy a villamos vezetője a Szivárvány kitérőnél nem engedett fel a járműre egy huszonéves fiatalt, amit az utasoknak azzal indokolt, hogy ha az illetőnek kábítószerre van pénze, akkor jegyre is kellene, hogy legyen.– A Szegedi Rendőrkapitányság előtt ismert a probléma, ezért a körzeti megbízottak rendszeresen ellenőrzik a helyet – reagált megkeresésünkre a megyei kapitányság sajtóosztálya. Hozzátették, lakossági bejelentés, illetve saját észlelés esetén is a rendőrök intézkednek. – Amennyiben a padon ülők bűncselekményt vagy szabálysértést követnek el, a rendőrök a jogszabályok alapján eljárást kezdeményeznek velük szemben – írták.Önmagában tehát azzal, hogy emberek hevernek padokon órákon keresztül magukról mit sem tudva, nem tudnak mit kezdeni az egyenruhások. Ráadásul az olcsó dizájnerdrogok sokszor legálisak, hiszen naponta változik az összetételük. Több szert a szegények drogjának is titulálnak, hiszen pár száz forintért beszerezhető, akár össze is lehet koldulni az árát.Panaszosunk szerint ennek fényében érdemes lenne a másik oldalról megközelíteni a dolgot: nem a szert üldözni, hanem magát a viselkedésmintát büntetni, s akkor talán kevesebb bódult személy heverne szegedi közterületeken.