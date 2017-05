Dudás Zita megmutatta, ennyi lehet szexi a retró fehérnemű - fotók

- Ezeket nem tudnám egyedül felvenni, kell hozzá a segítség - árulta el Dudás Zita Európa-bajnok szegedi búvárúszó, miután fotós kolléganőm kérésére Kiss Beáta, a Betti fehérneműüzlet tulajdonosának segítségével belebújt a harmadik retró bodyba.Azt hiszem, bármelyik férfi szívesen vállalta volna a kihívást, hogy föladja a gyönyörű és szexi fiatal sportolóra a 60-as, 70-es évekből származó darabokat, amelyek a gyártó saját gyűjteményéből, Németországból érkeztek Szegedre a fehérneműmárka 130. szülinapja alkalmából.Bár Zita privát életében természetesen modern darabokat visel, a fehérnemű egyik legfőbb célja, az alakformálás egy évszázada változatlan.– A női igények nem, csak az anyagok változtak a technológiai fejlődéssel. Régen meg kellett szenvedni a szexi formáért. Ma már nem kell pálcás merevítőket használni egy fehérneműben, ez a textilbe szőtt modern anyagokkal is megoldható, így a viselésük is kellemesebb – mondta el Kiss Beáta Férfiszemmel azonban azt is meg kellett állapítanom, hogy az 50-60 éves darabok is lehetnek elegánsak és szexik – ha megvan hozzá a megfelelő modell. Ezt így gondolhatták azok a munkások is, akik a Zsigmond Vilmos Filmfesztiválra készülő Belvárosi moziban éppen a dekoráción dolgoztak a fotózás közben. Szerencsére egyikük sem esett le a létráról, miközben a fehérneműben pózoló búvárúszót bámulták.