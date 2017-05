Dupla öröm a zeneművészetin

Az SZTE egyik legrangosabb elismerése a Sófi József Ösztöndíj, amelynek öt fődíjasa közül idén ketten is a Zeneművészeti Karon tanulnak: Baracskai Juditnak és Iván Sárának ítélte a kuratórium a 200 ezer forinttal járó kitüntetést.



– Idén nyertem el először a Sófi-ösztöndíj fődíját, ami nagy megtiszteltetés számomra – mondja Judit, aki nyáron szerzi meg diplomáját az operaének mesterszakon, de már énekelte a szegedi Bánk bánban Melindát és a Kincsem című filmben is hallhatta a közönség.



– A díjhoz kapcsolódóan lehetőséget kapok arra, hogy májusban bemutatkozhassak a Műpában: a műsor már elkészült, a kedvenceim, a Puccini-hősnők áriái közül is kerül be a programba. Szintén a Sófi-díjnak köszönhetően ősszel pedig a Szegedi Közéleti Kávéház sorozatában fogok szerepelni.



Iván Sára a legfiatalabb Sófi-ösztöndíjas lett tavaly, mikor 21 évesen elnyerte a különdíjat – ebben az évben pedig fődíjjal is elismerték az elsőéves mesterszakos hallgató munkáját.

– A rendkívüli megtiszteltetés mellett támogatást kapok abban, hogy a zenét és azt a stílust, amit képviselek, közelebb vihessem a közönséghez – árulja el Sára, hogy zeneszerzőként és előadóként mit jelent neki a jutalom.



– Az ösztöndíj nagy előnye, hogy koncerteket is lehet tartani: ez a mai világban egyre nehezebb. A két mesterszakos hallgató korábban koncertezett már közösen: Sára szerzői estjein több ízben Judit adta elő a neki írt dalokat. Kezdődő karrierjük és terveik több részlete is hasonlít – a színházi világban érzik otthon magukat, dolgoznak a szegedi teátrumban, és a ZMK-n megszerzett második diploma után később szeretnének eljutni Pestre is.



– Sok operaházban szeretnék majd bemutatkozni: miközben Szegeden is énekelnék még, Pestre és külföldre is eljutnék szívesen – mesél Judit a terveiről. – Arra még várni kell, hogy Puccini hősnőit mind elénekelhessem, azokhoz egyelőre túl fiatal vagyok.



Következő feladatom a színpadi vizsgánk: a kisszínházban rendezzük meg május 17-én, ott Pillangókisasszony szerepébe bújok. A diplomakoncertem után június 16-án a Miskolci Operafesztivál hangversenyén énekelek, majd a nyár hátralévő részét angol nyelvtanulással szeretném tölteni.



Sára a múlt héten szerezte meg az OTDK második helyezését Pécsett, a verseny után sem a pihenés következik: készülnek a Faust pénteki premierjére.



– A színházzal készülök bemutatóra és azután a szabadtérire, valamint szeretnék a zeneszerzéssel foglalkozni továbbra is – avat be Sára. – A mesterszakon jövőre végzek, de már idén megpróbálom a felvételit a zeneszerzés szakra, Pestre; a későbbieket ráérek nyár után tervezni!