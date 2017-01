Duplázik A dalban a szegedi zenész

Szegedi résztvevője is lesz A dal 2017-es válogatójának. A Tha Shudras zenekar frontembereként, Trap kapitányként ismert Molnár Tibor Attila a harminc szerzeményből álló mezőny két dalában is közreműködik.A ma 19.30-kor kezdődő műsorban láthatjuk az énekest, ahol a Roma Soul nevű formációval áll színpadra a Duna Televízión. Molnár Tibor Attila a Nyitva a ház című dalban működik közre beatboxosként, azaz szájdobosként.– Dolgoztam már népzenészekkel, de cigányzenét még hasonló formában nem játszottam. Nagyon tetszik, hogy nincs dob, de a perkással ketten mégis kiadunk egy teljes dobfelszerelést – árulta el Molnár Tibor Attila a zenekarról, amelynek frontembere Oláh Gergő. A két énekes a Kicsi óriások című tévéműsorban ismerkedett össze, és a Nyitva a ház már a második közös munkájuk. De nemcsak szombaton izgulhatnak a szegediek, egy későbbi adásban is elhangzik majd a 26 éves alkotó neve. Tóth Gabi Totovaként vesz részt A dal 2017 versenyében, a Hosszú idők című, népies stílusú versenyprodukcióját jegyzi Molnár Tibor Attila zeneszerzőként és szövegíróként.– Több stílusban vagyok otthon, de nem tudom minden szerzeményem a saját projektemben érvényesíteni – magyarázta a szegedi szerző, aki Tóth Gabival egy párt alkot.– A Tha Shudras palettáján így is több műfaj szerepel, mint más formációk esetében. Ezért írok másoknak is dalokat. Ezek közül most a legnagyobb büszkeségem a Hosszú idők. Mivel ebben a produkcióban nem állok majd színpadra, izgalmas lesz kívülről nézni azt.