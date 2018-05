Duplázott a Pünkösdi király

A hagyományos királyválasztást ezúttal pünkösd hétfőn tartották, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Most hét lovas mérte össze az erejét, az akadálypályán. Nem volt könnyű a feladat. Többek között a földről fokossal kellett felszedni lét bugyrost, egy zsákot, és két zászlót is át kellett vinni a pálya egyik részéről a másikra. De az akadálypálya része volt egy olyan akadály, amit át kellett ugratnia a lovasoknak, és két szekér, valamint néhány szalmabála, amiket pedig ki kellett kerülniük. A második helyezett is megismételte tavalyi sikerét, idén is Tóth Attila lett az ezüstérmes, a harmadik helyen pedig Gémes József végzett. A pünkösdi király újabb egy évig viselheti a címet, és egy koszorút és egy kupát is kapott. Régebben az volt a szokás, hogy egy évig ingyen ihat a helyi kocsmában, de ezt már egy ideje nem tartják.



Ópusztaszeren a királyválasztáson kívül sok más program is volt. Lehetett íjászkodni, nemezelni, rokkázni és orsózni is, de akinek ahoz volt kedve, bepillanthatott a régi tanyasi iskolák életébe is. Aki pedig megéhezett, ehetett akár birkapörköltet és más, hagyományos népies ételeket is kóstolhatott.



Az Ópusztaszeri Történeti Emlékparkban jövőre is lesz pünkösdi királyválasztás, és az már szinte biztos, hogy az idei dobogósok újra elindulnak majd a viadalon.