Duray Tibor kiállítása a Reök-palotában

Szegedre érkezett az 1988-ban elhunyt Duray Tibor életművének válogatása. A nagy tehetségű festő finomkezű rajzoló, szenvedélyes szobrász és sikeres éremművész is volt egyben, akinek munkássága a 30-as évektől a 80-as évek végéig végigkísérte a magyar képzőművészetet. Ezúttal festményei kaptak szerepet az Emberi, túlságosan is emberi című kiállításon a Reök-palotában, amelyhez a tárlat kurátora, Kukla Krisztián a teljes festői életművéből válogatott.Duray Tibor munkásságában az ellentmondás és a sokoldalúság nemcsak a művészeti ágazatok változatosságában, hanem a vászonra vetett témákban is megmutatkozik. Az art decótól bensőséges enteriőrökön, zsánerképeken, portrékon át a tusrajzokig, apró tájképekig és hatalmas üvegablaktervekig számtalan műfaj és mondanivaló található tematikusan, termekre bontva a Reök-palota falain.Nem beszélve a megrendítően őszinte, háborús és 56-os élményeket feldolgozó művekről, amelyek a korszak brutalitását és embertelenségét tárják a nézők elé. A megnyitóra már a monumentális méretű Aranykor című festmény is a helyére került a palotában.A magát műterme magányában jól érző, munkamániás, ugyanakkor kevés hivatalos elismerésben részesülő, de annál tehetségesebb művész kiállítása március 19-éig tekinthetőek meg a Reök-palotában. A tárlat kísérőprogramjaként március 7-én különlegeses divatbemutatóra kerül sor, amelyet Duray Tibor üvegablakai inspiráltak.