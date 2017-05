Ebéd a nagyában, burek a pékségben

. Ha okostelefonon megnyitjuk a www.frappeapp.hu oldalt , ott is megtaláljuk a két áruház letöltési ikonját.

A főként magyaros ételekre specializálódott konyha naponta készít rakott ételeket, tésztaféléket, frissen sülteket, köreteket, salátákat. Reggelit is kínálnak: hétköznap 6.30-tól, szombaton 7 órától frissen sütött bundás kenyér, rántotta, tükörtojás és szendvicsek közül lehet válogatni.A 4-es villamos Vitéz utcai megállójával szemben, a Petőfi Sándor sugárút 27. szám alatti Burek pékség gazdag kínálatával is jól lehet lakni reggel, délben és este. A különböző ízesítésű burekek mellé többféle shake-et, forró csokit és kávét kínálnak. A pékség vendégeinek nagy kedvence a város egyik legjobbnak tartott aranygaluskája, amit elvitelre is kínálnak.Mindkét helyet és azok kínálatát megtalálja a Frappéban, amely rendszeresen frissülő szegedi vendéglátóhelyeket, szórakozási lehetőségeket és programajánlatokat gyűjt össze. Használatához okostelefon és internet szükséges. Az alkalmazás ingyen letölthető a Google Play vagy az App Store áruházból.