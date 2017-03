Ebéddel teszteltük a Katedrálist

A Bézs és A törtfehér dominál

Ahogy azt megírtuk, nemzeti ünnepünkön, az 1848-as forradalom évfordulóján, szerdán minden felhajtás nélkül, szinte titokban megnyílt a püspökség étterme, a Katedrális a Dóm téren. Az étterem ötletének megszületéséről, majd annak megvalósulásáról és az azt övező heves reakciókról többször beszámoltunk lapunkban.Csütörtökön a Katedrálisban ebédeltünk, amely mint azt a Szeged–Csanádi Egyházmegye sajtófőnöke, Szeberényi Klára hangsúlyozta, nem luxusétterem. A Katedrálisba a látogatóközpont korábbi oldalsó bejáratán lehet bejutni. A helyiséget ajtóval választották le a főbejáratnál lévő látogatótértől. Belépve a bézs és törtfehér színek dominálnak a barna árnyalataival.A stilizált dóm mindenhol feltűnik: a falon az üvegfalon, a szőnyegen, az étlapokon és az itallapon is. A háttérben kellemes bárzene szólt. Egy lapos képernyős televízión állóképek váltják egymást, egyházi intézményeket mutatnak be. Az egyik sarokban a gyerekeknek játszósarkot alakítottak ki, a polcon vallási témájú gyerekkönyvek – Bibliai állatok, Kicsik lapozgatós Bibliája – sorakoznak.Csütörtökön délben nem volt telt ház, de folyamatosan érkeztek a vendégek. Az ebéd közepén egy iskoláscsoport próbált meg az éttermen keresztül bejutni a látogatóközpontba, de a felszolgálók útbaigazították őket. Volt, aki csak egy kávéra ugrott be, többen ebédeltek. Az étlap egyszerű, rövid és elegáns, nincs túlbonyolítva. A vacsorára külön étlappal készülnek.A szerviz gyors és segítőkész. Arra is figyelnek, hogy a citromkarikát nem a pohárban, hanem külön szolgálják föl. Napi krémlevest – ez alkalommal gombából – és toszkán bablevest rendeltünk. A bableves bazsalikommal, paradicsommal és marhahússal érkezik, kellemesen savas, pikáns. A gombakrémlevesen érződik, hogy nem porból, gombából van. Minden falat intenzív, gazdag aromájú. Mint Frank Yvette fotóriporter kollégám fogalmazott, van benne anyag.A gombakrémleves azonban kissé sós volt, a bablevesben pedig néhány falat marhahús rágósabb volt a többinél. Főételként mangalicakaraj krumplival és batátával, valamint prosciuttós, rukkolás pizza érkezett. A karajt a csontjával szolgálják föl. A vastag hússzelet omlós és puha, nem száradt ki. A porhanyós hús titka a szuvidolás, a vákuum alatti hőkezelés. A húst légmentesen becsomagolják, majd lassú, többórás és alacsony hőmérsékletű vízfürdőben megfőzik. Kicsivel több köret és szaft elférne még a tányéron.A pizza rusztikus, nem szabályos kör alakú, lelóg a tányérról. A legegyszerűbb olasz iskolát követi: vékony, ropogós, nincs szósszal és feltétekkel túlbonyolítva. A paradicsomszósz mellett prosciutto sonka és rukkola saláta, valamint egy löttyintés olívaolaj borítja. A tészta annak ellenére nem száradt ki, hogy hajszálvékony.Desszertnek a narancsos katalánkrémet néztük ki, de a felszolgáló rábeszélt minket a csokoládészufléra. Az édességre negyedórát kellett várni, de minden perce megérte. A szuflé elkészítése rendkívül technikás, szinte már művészet. A Katedrálisban tökéletesen kivitelezték a kívül ropogós, belül folyékony desszertet. A tömény, sűrű, de nem émelyítően édes csokoládét friss mangódarabokkal és mangócsipsszel próbálták feldobni, de a gyümölcs nem sokat adott hozzá a magában is kiváló szufléhoz.Az étterem árai nem elszálltak, Szeged belvárosában vannak ennél drágább vendéglátóhelyek is. A napi krémleves 650, a toszkán bableves 800, a pizza 1950, a mangalicakaraj 2900, a szuflé pedig 1200 forintba került.