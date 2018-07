Eddig még nem volt strandidő a vakáció alatt: 1 hónapja mérték a 32 fokos csúcsot - mától talán beköszönt az igazi nyár

A lefoglalt időpontokat is visszamondták

Üresen árválkodtak a napozóágyak

A pihenni vágyók elmaradtak

Minden napra záporokat is ígérnek

Egy hónapja tombol a nyári szünet – éppen csak igazi nyár nincs hozzá. Rosszul jártak, akik a vakáció elejére ütemezték éves szabadságukat, amit belföldön töltenek: gyakorlatilag néhány napos időszakokat leszámítva idén nemhogy kánikula, még strandidő sem volt.Míg tavaly július 10-éig már 19 hőségnapon voltunk túl, vagyis olyan napon, amikor a maximum-hőmérséklet meghaladta a 30 fokot, és ezekben a napokban is éppen kánikula tombolt 37 fokokkal, idén az abszolút csúcshőmérséklet Szegeden 32,3 fok volt eddig – és azt is már egy hónapja rögzítették.Június közepétől néztük vissza megyénk időjárását, amelyből kiderült: az átlaghőmérséklet az elmúlt egy hónapban nagyjából egy késő tavaszi időszaknak felel meg. Nyári meleget inkább csak néhány nap időjárásában lehetett eddig felfedezni. A vakáció első hete volt ilyen: 28-30 fokot mértek. Péntekre azonban már el is romlott az idő, és következő hét szerdáig mindennap 20-23 fokot kaptunk az esők mellé. Háromnapnyi záporos 27-28 fokos kellemes meleg után pedig vasárnap és hétfőn ismét csak 23 fok jutott. Múlt héten volt még jó idő hétfőtől péntekig – igaz, az eső ekkor is sokszor esett –, szombat óta azonban ismét csak 25 fok körüli maximumértékeknek örülhetünk.– Harmadára esett vissza a forgalmunk a tavalyihoz képest – mondta el Vas Éva, a sándorfalvi Nádastó Szabadidőközpont strandvezetője. A bányató vize nem tudott még felmelegedni, most is mindössze 22 fokos. – Nem volt még olyan időszak, amikor sokan lettek volna, sőt még az előzetesen lefoglalt időpontokat is visszamondják csoportok. Csak remélni tudjuk, hogy hamarosan jön a jó idő, addig pedig szárazföldi programokkal próbáljuk a vendégeket idecsábítani. A vébédöntőt például kivetítőn lehet majd nézni nálunk.Tegnap délelőtt is kongott az ürességtől a megye egyik legnépszerűbb élővizes strandja, csupán a nyolcéves Valkusz György horgászott ott édesapjával. A kisfiú és családja az egész nyarat itt tölti, egyelőre azonban még nem strandolással. – Apa tegnap úszott, de azt mondta, még hideg a víz – mesélte.Nem sokkal jobb a helyzet a strandokon sem – bár ott legalább a víz hőmérsékletét lehet szabályozni. Ebédidőben például a SZUE kismedencéjében összesen hárman voltak, de az úszók közül is mindenkinek jutott egy saját használatú sáv. Az összes napernyő csukva volt, a napozóágyak üresen árválkodtak. A csúszdás nagymedencében már többen voltak, de ott sem kellett sorban állni vagy tömegelni.– Kellemes a víz, szóval nem zavar bennünket, hogy nincs strandidő – mondta Keszei Edit, aki négyéves kislányával, Viával játszott a vízben. – Szakadó esőben is voltunk már, most pedig időnként még a nap is előbújik – mondta az édesanya.A Napfényfürdő Aquapolis forgalmát egyébként annyira nem befolyásolja az időjárás, hiszen a fedett részében bármilyen időben lehet strandolni.– Tény, hogy május végén jobb idő volt, mint most. Akkor azért voltak kevesen a SZUE-ban, mert még iskola volt, most pedig azért, mert nincs meleg – foglalta össze a helyzetet Pető György igazgató. Hozzátette: ennek hosszú távú hatását egyelőre nem érzik a forgalmon, többek között azért sem, mert az Aquapolis folyamatosan tele van, ráadásul a nyári időszakban a szokottnál korábban, már 9 órakor kinyit.– Nálunk nagyon sok edzőtábor van. A sportolók itt vannak, akár jó idő van, akár nincs. Vendégforgalmunk ezen része nem esett vissza, sőt, nőtt. Ellenben a pihenni vágyók, a napozni szeretők sajnos elmaradnak az időjárás miatt – mondta Márton Mária, a Szentesi Üdülőközpont igazgatója. Hozzátette: az is előfordult idén, hogy rendezvényüket mosta el az eső. Június 14-én tartották az Ízek Fesztiválját, ám csak kevesen maradtak, hogy megkóstolják a finomságokat. Ezért inkább minden hétvégére készülnek valamilyen apró meglepetéssel. Ha egy nagy rendezvény úszik el az eső miatt, az nagy veszteséggel járna.A makói Hagymatikum gyógyfürdő látogatószámában is észrevehető a csapadékos, változékony időjárás hatása – tájékoztatott Lajtosné Papp Noémi, a marketingcsoport vezetője. Idén júniusban 19 ezer 480 vendéget fogadott a komplexum, a tavalyi év azonos időszakában pedig 24 ezer 500-at, tehát több mint 5000 emberrel többet. A für-dő vezetése ennek ellenére bizakodó, hiszen a július második hétvégéjére meghirdetett fürdőfesztiválra jók a meteorológiai előrejelzések, és remélhetőleg nagy érdeklődés övezi majd a rendezvényt.Hogy mikor lesz igazi nyár, az a hosszú távú előrejelzések szerint is még eléggé bizonytalan. A következő két hétre 29–32 fokos maximum-hőmérsékletet jósolnak minden napra a szakemberek, vagyis talán végre beköszönt a vízparti nyaraláshoz ideális meleg. Vasárnaptól azonban emellé minden napra záporokat, viharokat is ígérnek. Igaz, a két-három napnál távolabbi jóslatok mindig meglehetősen bizonytalanok – a lokálisan kialakuló csapadékzónákról például sokszor még fél nappal korábban sem tudnak teljes bizonyossággal nyilatkozni a meteorológusok.