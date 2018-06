Édesanyjával beszélte át a kérdéseket: bűn- és balesetmegelőzésből már felkészült az iskolába készülő Bálint

- Nem 6, hanem 7 éves vagyok - javította ki óvatosan mosolyogva Piros Attila dandártábornokot, Csongrád megye rendőrfőkapitányát korát meghazudtoló magabiztossággal Szamkó Bálint a CSMRFK díjátadóján. A kisfiú édesanyjával játszott lapunk és a rendőrség közös nyári játékán. Mint mondták, közösen olvasták el cikkeinket a balesetmentes közlekedésről és fürdőzésről, átbeszélték a kérdéseket, és közösen oldották meg őket.Nyáron megsokszorozódnak a balesetek, ártatlannak tűnő esetek végződnek sérüléssel, és a kisebb bűncselekményeknek is kedvez, ha figyelmetlenek vagyunk a vakáció alatt. A ötött légkörből kiszabaduló gyerekekre és a szabadságukat töltő szülőkre is több veszély leselkedik nyáron. A 6-8 órás szabályozott napirend és felügyelet után a hatalmas szabadságérzet miatt a özlekedés frontvonalába kerülünk. A Délmagyarország és a CSMRFK Bűnmegelőzési Osztályának közös nyári játékán arra próbáltuk felhívni a figyelmet, hogy milyen picin múlhat egy sérülés, egy baleset vagy még rosszabb esetben az emberélet. A rendőrségi társszervek segítségével írtunk a vagyonvédelemről , a balesetmegelőzésről , a tűzgyújtás veszélyeiről és tűzesetek helyes kezeléséről , a megfelelő strandolásról , a Tisza nyújtotta veszélyekről és a megfelelő élővizes fürdőzésről és hajózásról Bálint elmondta, a napokban járt a katonák nyílt napján is, amit nagyon élvezett, még helikopterben is ült. Édesanyja mosolyogva hozzátette, még a katonák hasába is lyukat beszélt a sok kérdéssel. Azokkal most sem maradt adós, a "legnagyobb" rendőr megérkezését a díjátadó előtt már nagyon várta, azt találgatta, vajon melyik irodában lehet. A dandártábornok kézfogással köszöntötte a kis nyertest, aki nagyon örült a Bűnmegelőzési Osztály hatalmas ajándékcsomagjának. Büszkén mesélte, mennyire szereti a rendőrautókat, így amikor meglátta a hatalmas csomag tetején álló járgányt, azonnal ki akarta bontani. Piros Attila kedvesen jelezte, előbb nézze meg az igazit. És Bálint már szaladt is a rendőrök nyomában, akikkel kipróbálhatott egy igazi csíkos autót. Útravalóul a rendőrfőkapitány elmondta, reméli tudja, hogy csak hátra ülhet, és csak becsatolt biztonsági övvel, de a kisfiú bólogatott, ő már ezt tudja.A végén még hozzátette, a rendőrös iskolai kellékeknek is nagyon örül, hiszen szeptembertől a Bonifert Domonkos Általános Iskola első osztályosa lesz.