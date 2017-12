Édességcsomag, Csík-koncert, féláras lubickolás: nyereményeső a Frappé Ünnepi Járatán

Jönnek az ünnepek, mi sem fukarkodunk az ajándékokkal: hétfőtől csütörtökig játszhatnak azok, akik szeretnének értékes, páros édességcsomagot nyerni tőlünk. A részletekre hétfőn derül fény. Hogy a játék lendülete ne lankadjon, pénteken újabb táncra hív a Frappé: a Csík zenekar december 22-i koncertéjre lehet három darab páros jegyet megkaparintani.És ez még nem minden! Olyan adventi akciókkal készülünk, amelyek kicsit oldják az ünnepi készülődés feszültségét. Például a frappésok a Hagymatikumban december 23-ig féláron lubickolhatnak az élvezetekben.A La Rosa Pizzéria és Étterem ünnepi menü akciókkal várja a megrendelőit. A Gőry Étteremben a halászlé szerelmeseinek (is) tartogat kulináris élvezeteket. Érdemes időben gondoskodni a karácsonyi menüről! De maradjon olvasnivaló hétfőre is, a többi ünnepi akciót akkor harangozzuk be az app-ban és a Frappé honlapján, az akciók között

A hétvége programja természetesen igazodik a közelgő ünnepekhez: a Széchenyi téren a Manó ajándékkészítő műhelybe lehet ellátogatni, a Dóm téren csokoládé manufaktúra indul ma 16 órától. A második adventi gyertyát a fogadalmi templom előtt vasárnap 17 órakor gyújtják meg.

Lesz adventi kézműveskedés ma és holnap, valamint sport délelőtt holnap az Agórában. A Móra múzeumban szombaton 10 órától karácsonyi családi játszóházba várják a gyerekeket, vasárnap a Vadasparkban télköszöntő kezdődik 10 órától. A régóta várt Star wars december 13-án Az utolsó jedikkel érkezik Szegedre.Akinek máris csömöre lenne a karácsonyi dallamoktól, holnap mehet a JATE Klubba a 30 Y koncertjére ugrálni, ma pedig BSW zenekaros nagykoncert lesz az IH-ban 21 órától. Kalapács Józsi idén sem hagyja ki a Mikulás Rockkalapácsot a JATE Klubban 21 órától.A Bohemian Betyars is ide érkezik december 12-én 19 órára, Kertész Ákos dobvirtuóz az IH-ban hallgatható meg 13-án 19 órától. A Molnár Dixiland 14-én 20 órától fújja a magáét a Milleniumi Kávéházban.Aki inkább a szép lányokra voksol, mehet az IH-ba, ott rendezik meg holnap 19 órától a X. Szeged Szépe szépségkirálynő választást. A Luxusfeleségek sztárjai holnap 20 órára futnak be a Spirit Bárklubba. A Hungiban pedig az éjszakai királynőit várják szombat éjjel.Persze lesz még buli év végéig éppen elég. A party helyszínek és koncertek listája a Frappéban olvasható.