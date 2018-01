Egekben a szegedi albérletárak - Minimum havi 100 ezerrel kell számolnia egy családnak

Vannak kiadó ingatlanok, csak nem mindegy, milyenek

Az albérletek árai annak ellenére sem csökkentek, hogy a diákok nagy része már megtalálta a neki tetsző ingatlant - mondja Takács Kata, az Open House szakértője.

Abban a cikk szerzője és az ingatlanosok is egyetértenek, hogy nem könnyű normálisan kinéző és megfizethető kiadó lakást találni Szegeden. Jómagam tavaly november elején költöztem a városba, és csupán december legvégére sikerült egy olyan lakást találnom, ami élhető, és megfizethető is. Hozzáteszem, úgy sikerült, hogy – legutolsó lehetőségként – a Délmagyarországban adtam fel egy apróhirdetést lakáskeresési céllal, erre jelentkezett végül a mostani főbérlőm. Pedig tényleg sok mindent megpróbáltam, feliratkoztam az összes szegedi albérletes Facebook-csoportba, és nézegettem máshol is a hirdetéseket. A gond az volt, hogy vagy méregdrágán akarták kiadni a lakásokat, vagy egyszerűen olyan minőségű és tisztaságú volt az ingatlan, amilyenbe jó érzésű ember nem költözne be.Erre erősített rá Lőrincz Zsóka is, aki négy éve foglalkozik ingatlanok közvetítésével. Azt mondta lapunknak, hogy nála ugyan most éppen nincs kiadó lakás, de ez nem azt jelenti, hogy ne lennének bérbeadó ingatlanok a városban. Az pedig, hogy mennyiért lehet kiadni egy lakást vagy házat, sok mindentől függ. – Nálam már volt kiadó lakás 50 ezer forint alatt is, de egy újszegedi házat például több mint 200 ezer forintért sikerült kiadnom, ráadásul nem is olyan hosszú idő alatt – fogalmazott Lőrincz Zsóka, aki azt is elmondta, hogy az olcsóbb lakásokat jellemzően a magyar diákok keresik, a külföldieknél viszont az ár nem mindig elsődleges szempont.

80-90 ezer alatt nem nagyon van lakás

Nem engednek a bérleti díjból

Fotó: Török János

Hasonlóan vélekedik a szegedi albérletpiacról Takács Kata, az Open House szakértője. Ő azt mondta, hogy az albérletek árai annak ellenére sem csökkentek, hogy a diákok nagy része már megtalálta a neki tetsző ingatlant. Egy másfél vagy kétszobás berendezett lakást gyakorlatilag nyolcvan-kilencvenezer forint alatt nem lehet találni, ráadásul ezek a legkeresettebb ingatlanok. – A piac jelenleg sem áll, az ünnepek alatt is adtunk ki lakást. Ráadásul hamarosan érkeznek a városba az erasmusos diákok, akiknek köszönhetően tovább élénkül a kereslet az albérletek iránt – tette hozzá Takács Kata, aki azt is elmondta, hogy ők eddig 1100 euróért adták ki a legdrágább szegedi lakásukat, de persze az Open House-nál is bele lehet botlani olcsóbb ingatlanokba. A szakértő szerint a kiadó lakások árai nemhogy nem csökkennek, hanem egyértelműen emelkednek, vagy legalábbis stagnálnak. Egy családnak azzal kell számolnia, hogy 100 ezer forintnál olcsóbb lakást nem, vagy csak nagyon nehezen talál Szegeden, ahol egyébként néhol már egyetlen szobáért is elkérnek negyvenezer forintot.Kicsivel árnyaltabb képet festett a szegedi ingatlanpiacról Göröncséri Hajnalka. Az ingatlanközvetítő szerint jelenleg is sok lakás áll üresen a városban, részben azért, mert a tulajdonos most nem kapja meg azt az árat, mint amit például nyár elején.

Jobban megéri mostantól kiadni a lakásokat



Az ingatlanpiac szempontjából több fontos változás is történt az év első napjával. A bérbe adók számára kedvező lépés, hogy az ingatlankiadásból származó és 1 millió forintot meghaladó jövedelem után idén már nem kell a 14 százalékos egészségügyi hozzájárulást fizetni. Az eho eltörlése miatt a lakáskiadás utáni terhelés lényegében az eddigi felére csökken, mivel csak 15 százalék szja-t kell fizetni. Ettől függetlenül nem valószínű, hogy a lépés miatt érezhetően csökkennének a bérleti díjak, mert sok lakástulajdonos eddig is feketén adta ki az ingatlanát, inkább az várható, hogy fehéredni fog a piac. Egy szintén új szabály miatt jobb helyzetbe kerülnek az ingatlanjukat vagy ingatlanjaikat lakáshotelként hasznosítók: szemben az eddigi eggyel 2018-tól három kiadandó ingatlan után választhatják a tételes átalányadózást, ez évente 38 400 forint minden egyes lakás után – írja az Ingatlan.com.

– Ilyenkor történik az, hogy akár hónapokig is üresen állnak a lakások, mert a tulajdonosuk nem hajlandó engedni a bérleti díjból egy minimális összeget sem. Ráadásul azt sem szabad elfelejteni, hogy a bérlők egyre inkább a minőségi ingatlanokat keresik, tehát aki nem költ a lakására, az könnyen lehet, hogy nem, vagy nem annyiért tudja kiadni, mint amennyiért szeretné – mondta Göröncséri Hajnalka.Annak pedig, akinek van pénze az első havi albérleti díjra és a kéthavi kaucióra, még mindig nem biztos, hogy sikerrel jár. A szegedi lakásokat kínáló Facebook-csoportok hirdetéseiből az derül ki, hogy a lakások kiadói nem szívesen engednek be a házukba dohányosokat, gyerekeseket és kisállattartókat sem.