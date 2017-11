Egész héten Black Friday a Frappéban: hamburger 80 százalék kedvezménnyel

. Ha okostelefonon megnyitjuk a www.frappeapp.hu oldalt , ott is megtaláljuk a két áruház letöltési ikonját.

Indul az újabb Frappé-játék, ezúttal Margaret Island -jegyeket lehet nyerni a november 24-i JATE-koncertre. Aki kíváncsi a részletekre, töltse le az applikációt, mert hétfőtől minden részletre ott derül fény!De hol van még a hétfő, addig le is kell valahol ereszteni! Ma a JATE Klubban Magashegyi Underground koncert lesz, az IH-ban Depresszió, Rómeó vérzik, Fish!, Useme mulattat. Holnap este a Hungiban Bazi Nagy Bajszos buli lesz. Aki bajusszal érkezik, ingyen mehet be. Ez a lányokra is vonatkozik. Rokizni lehet szombaton a JATE Klubban, utána a szokásos Weekend Madness partyn lehet ropni reggelig.Két éve már volt, hétfőn megint lesz Tesis Buli Aqua Party a Napfényfürdő Aquapolisban: 20 órától fürdős buli, félhomály és bárpult segít ellazulni az éjszakában. Mivel a létszám limitált, érdemes időben regisztrálni a partyra.A 3 éves Hungi szülinapi bulit sem lehet szárazon megúszni november 25-én, ahová a Frappésok kuponnal féláron mehetnek be, de nyakkendős bulik is lesznek: a SZOTE Gólyabál aznap este és a november 24-i TIK-ben tartandó 71. Szegedi Jogászbál is nyújthat kellemes perceket. Főleg, ha előtte az ember fia megkóstolta a Dock Café forralt borát, amely november 24-ig akciós. Ott egyébként egyet fizet, kettőt kap akcióban vásárolható meg a gyümölcsös muffin.A pizzaimádók siessenek a Lucky Pizzériába, mert szerdáig 4 pizza most csak 3200 forintba kerül a Frappésoknak. A Fittanyukában a gluténmentes és vegán hambik, valamint a burrito 30 százalék kedvezménnyel vásárolható meg, pénteken és szombaton a tortillatekercs féláron jár az apposoknak.Sőt, november 24-én, pénteken a Baan's Kitchen-nél kupon felmutatásával 80 százalék kedvezménnyel jár a sima hambi, akár kettő is! De minden poént nem lövünk le előre, aki több akciót szeretne, nézzen szét az applikációban!