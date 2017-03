Egész télen az utcát fűtöttük

– Kemény dió a drága korszerűsítés, ha sokan amúgy is rezsitartozást halmoznak a házban – mondta Szlávik István a szegedi Szilléri sugárúton. Fotó: Karnok Csaba

Országosan a lakások több mint fele átlagos vagy annál is rosszabb szigetelésű, és csak minden ötödik korszerű – derül ki abból az elemzésből, amely az ingatlaneladásoknál kötelező energiatakarékossági tanúsítványok alapján készült. Ezek az igazolások azt mutatják, mennyire jól őrzik a lakások, házak télen a meleget, nyáron pedig mennyire zárják ki a forróságot. Egy neves építőanyag-gyártó cég kutatása szerint a magyar családok átlagosan évente a rezsijük 75 százalékát költik a fűtésre, illetve a hűtésre.A családi házak rontják a statisztikát, mert 90 százalékuk felújításra szorul, vagyis tízből kilenc az utcát fűti. Emiatt minimum a dupláját költik a benne lakók fűtésre, mint egy átlagos osztrák család.Településekre vonatkozó átfogó adatok nincsenek, de az általunk megkérdezett szakemberek Szegedet az átlagnál lényegesen jobbnak tartják. A városban az ingatlanok többségének szerintük átlagosak az energiamutatói. Több jól szigetelt ház épült a kilencvenes évektől; a lakótelepeknél pedig a 2002-ben beindított panelprogram jelentett javulást.– Negyvenéves a házunk, megérett a felújításra. Az ablakainkat már kicserélték, de már azt is érezni – nézett le a homlokzaton dolgozó munkásokra az ötödikről Szlávik István. A Szilléri sugárúti 60 lakásos szalagtízes lakója azt mondta, sokáig halogatták a korszerűsítést, mert sokba kerül, de most örül neki.

Hőszigetelik a Bécsi körút és Szentháromság utca sarkán álló nyolcemeletes, téglablokkos házat is. Az ingatlan kezelője az egyik legnagyobb szegedi házkezelő, a Block 2000 Kft. A cég vezetője, Kaplonyi György elmondta, a mostani pályázatból nyílászárót cserélnek, tetőt és homlokzatot szigetelnek, a fűtéskeringetést és a szellőzést javítják, valamint fűtésköltség-megosztót szerelnek fel. A szakember úgy látja, a legelső panelprogrammal jártak legjobban a szegediek. Az elején ugyanis kétharmados támogatást kaptak a költségeikhez az államtól és a várostól. Később már csak a felére lehetett pályázni, ez pedig arányaiban hasonlít az újabb Otthon melege programra. A tartalma viszont a mostaninak komolyabb, magasabbak a követelmények. Így a lakók 47–49 százalékos állami pénzt kapnak, de az önrész húzós: a Bécsi körúton lakásonként 770 ezer és 1 millió 70 ezer között van.

A vásárhelyi Tompai Imréné házát közel 2 millió forintból lehetne körbeszigetelni. Fotó: Kovács Erika

– Nincs szigetelve a házunk, pedig úgy biztosan olcsóbb lenne a fűtés – mondta Hódmezővásárhelyen, a Damjanich utcában élő Tompai Imréné. Az asszony hozzátette, jó lenne az ablakokat is kicserélni, hogy ne szökjön a meleg. Költségvetést is készítettek, de elborzadtak a végösszegen. A 106 négyzetméteres családi ház szigetelése és nyílászárócseréje 1,8 millió forintba kerülne. Ezt nem lehet nyugdíjból kigazdálkodni. A Kaszap utcában több háztömböt is szigeteltek. – A szigetelés és nyílászárócsere óta valamennyivel kevesebbe kerül a fűtés. Észre lehet venni, hogy zártabb a lakás, nem huzatol. Sokba került, több mint félmillió forintba lakásonként, de szerintem megérte – állította egy ott lakó, Gonda Sándorné. Megírtuk , újraindult az Otthon melege program, amit családi és társasházak is igényelhetnek.

– Népszerűbb az ingatlanpiacon a panelprogramon átesett lakás. Ha már teljesen kifizette a tulajdonos a korszerűsítést, az piaci előny – mondta tapasztalatairól Kardos Zoltán. Az Openhouse Ingatlaniroda szegedi irodavezetője hozzátette, a felújítás ára vissza is jön eladáskor, de elsősorban rendezett lépcsőházban lévő felújított lakásnál. A fűtéssel is spórolnak a panelprogramos lakások. A Szegedi Távfűtő Kft. adatai szerint a szegedi panelházak közel 60 százaléka szigetelt vagy cserélt nyílászárót, a fele mindkettőt elvégezte. Az ablakcsere után a panel hőigénye 5–8 százalékkal lett alacsonyabb, a homlokzatszigetelés után 20–30 százalékkal. Ideális megoldást az jelent, ha a szigetelést és ablakcserét belső hőmérséklet-szabályozás egészíti ki. Így van olyan panelház, amely a felére csökkentette a távhőfogyasztását. A teljes szegedi távfűtés felhasznált hőmennyisége ötödével csökkent a panelprogram előtti időszakhoz képest.