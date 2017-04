Egészségnap a TIK-ben

– Állítólag alultáplált vagyok. De én ezt nem így gondolom – mondta Bugyi Anett, miután megmérték a testzsírszázalékát. A fiatal egyetemista lány barátaival érkezett a TIK-be, ahol Adj az egészségednek címmel egészségnapot szervezett a Rotaract Club Szeged. – Azt is megállapították, hogy alacsony a vérnyomásom, illetve hogy van egy kezdődő szuvasodás az egyik fogamon, úgyhogy hétfőn megyek fogorvoshoz. Szerintem hasznosan töltöttük itt az időt. És még egy finom smoothie-t is ittunk – foglalta össze tapasztalatait Anett.Nagy Noémi, a program szervezője elmondta: pontosan ez volt a cél: felhívni a figyelmet az egészséges életmódra. A nap során emellett két előadást is tartottak: Búsi Dávid a drogokról, a Biacsi ikrek pedig a sport és az egészség fontosságáról beszéltek.A rendezvényen a szegedi fogorvostan-hallgatók is részt vettek, ők végezték az ingyenes szűrővizsgálatot. – A páciensek számára ez azért jó, mert közvetlenebb a környezet, így szívesebben ülnek be a vizsgálószékbe. Nekünk pedig azért hasznos, mert betegközelbe kerülhetünk, és kipróbálhatjuk magunkat ebben a helyzetben, amibe egyébként csak negyedik évfolyamos korunkban lenne lehetőség – mondta el Czuczor Mátyás HÖK-alelnök. Hozzátette: mivel a fogorvoslásban a prevenció a legfontosabb, minden olyan programban szívesen vállalnak szerepet, ahol ennek népszerűsítésére van lehetőségük.