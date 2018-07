Egészségügyi centrum nyílt Újszegeden hajléktalanoknak: ingyen kapják az itt ápoltak a gyógyszert, az étkezést, a ruhát

Betegsége előtt albérletben lakott, amikor azonban kórházba került, a főbérlője felmondta a szerződést, mivel pedig jelenleg nem tud dolgozni, így új lakás után sem tud nézni.

– Öt főállású és öt részmunkaidős ápoló, illetve három orvos dolgozik a centrumban, a 24 órás ellátásról ügyeleti időben egy külső szolgáltató gondoskodik. A szociális munkásunk pedig a már felgyógyult betegeknek segít az ügyintézésben, hogy jövedelemhez, esetleg munkához vagy lakáshoz jussanak.

– A mostani alaptörvény és a szabálysértési törvény módosítása a hajléktalanrendszer fenntartását és a közterület-használatot kívánja rendbe tenni, amit a leghumánusabban szeretnénk megoldani

– Ez egy hízlalda – mondta Vasvári Pál az Alsó kikötő sori Hajléktalanok Egészségügyi Centrumában. A 76 éves férfi betegsége miatt nem tud járni, öttömösi tanyáján viszont egyedül él, nem tudja ellátni magát. Ezért került a Máltai Szeretetszolgálat által működtetett intézménybe. Rajta kívül 27 beteget ápolnak még itt – hajléktalanokat, illetve olyanokat, akik hozzá hasonlóan csak magukra számíthatnak, de egészségi állapotuk miatt nem tudják ellátni magukat.Hajléktalan kórháznak hívták a köznyelvben a Moszkvai körúton már régóta működtetett intézményt – ezt költöztették át egy jóval nagyobb és felújított épületbe, amelyet kedden avattak fel. – Ez sokkal szuperebb – foglalta össze tapasztalatait Székely Tamás. – Ott 7-8 emberrel kellett osztozni egy szobán, itt kényelmesen elférünk – mondta a férfi, akit daganattal operáltak, jelenleg pedig kemoterápiás kezeléseket kap.A régi telephelyen 16 beteget tudtak fogadni, az Alsó kikötő sori intézmény viszont 30 férőhelyes. Az ingatlant az önkormányzat kedvezményes áron adta oda a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, amely a felújítására 35 millió forintot költött. – Fekvőbeteg-ellátást és háziorvosi szolgáltatást is nyújtunk a lakcím nélkülieknek – mondta el Katona-Korán Ágnes intézményvezető.– Ha egy hajléktalan bekerül egy kórházba, a sürgősségi feladatok ellátása után a betegszállító ide hozza – mondta el Kass Ferenc intézményvezető főorvos. – A sebkötözést, varratszedést és gyógyszerezést is meg tudjuk helyben oldani. Ingyen kapják az összes, gyógyulásukhoz szükséges készítményt és segédeszközt, emellett pedig napi háromszori étkezést, cipőt, pizsamát, papucsot és kimenőruhát.Az intézmény keddi avatásán – ahol szentmisét tartott Kozma Imre atya, a szeretetszolgálat alapítója – részt vett Juhász Tünde kormánymegbízott és Vecsei Miklós, a Máltai Szeretetszolgálat alelnöke, valamint Fülöp Attila is. Az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára beszédében elmondta, jelenleg hazánkban 9500 férőhely áll rendelkezésre hajléktalanok számára, ellátásukat pedig a kormány évente 9 milliárd forinttal támogatja.– fogalmazott az államtitkár.Szentgyörgyi Pál, Szeged alpolgármestere elmondta, a Moszkvai körúti ingatlan felszabadulásával azt a városi hajléktalanellátó rendszer bővítésére lehet felhasználni –– Ezzel még úgy is több hely lesz a hajléktalanok számára, hogy az Indóház téri intézményt bezárjuk. A kapacitás azonban még így is kevés, így szükség lenne a támogatásra, hogy még több helyen fogadhassuk ezeket az embereket.