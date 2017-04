Egészségügyi újításokkal lehet pályázni

Az InnoStars Awards április 30-áig várja azon – prototípussal már rendelkező – projektek, vállalkozások jelentkezését, amelyek új, innovatív termékkel, szolgáltatással jelennének meg a piacon.



A szintén április végén záruló European Health Catapult kategóriában olyan – a piacon már bevezetett termékkel rendelkező – kis- és középvállalkozások versenghetnek, amelyek európai piacra akarnak lépni. A legjobbak bemutathatják termékeiket, szolgáltatásaikat nagyvállalatok képviselőinek, fejlesztőknek és befektetőknek, akik felkészítik a csapatokat a piacra lépéshez szükséges további megmérettetésekre is.



Akik jelentkeznek a versenyre, automatikusan bekerülnek a Francia Intézetben június 15–16-i Smart Health programba is. Az InnoStars Awards kategória legjobb 20 nevezője 7 ezer euró értékű csomagot nyer, amelyet üzleti tervük fejlesztésére költhetnek, illetve tréningeken vehetnek részt.



A legjobb 8 számára az EIT Health lehetőséget biztosít vezető egészségügyi szakemberekből álló nemzetközi zsűri előtti bemutatkozásra, ahol akár 30 ezer euró is elnyerhető a termék vagy szolgáltatás piaci bevezetésére. A European Health Catapult kategóriában díjazott projektek képviselői üzletfejlesztésre, nemzetközihálózat-fejlesztésre költhetnek 50 ezer eurót. További információk az innostarsaccelerator.eithealth.eu oldalon érhetők el.