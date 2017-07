Égetni tilos, naponta egy köbméter nyesedéket vihetünk a hulladékudvarokba

A béketelepi Farkas Lajos egy biciklinyi vegyes kerti szeméttel érkezett a vértői hulladékudvarba.

Fotó: Frank Yvette

– Nyitás óta ide járok, nekem jó helyen van a vértói hulladékudvar, így könnyebben rendet tudok tartani a portámon – mondja a béketelepi Farkas Lajos, aki egy biciklinyi vegyes hulladékkal érkezett, és akit törzsvendégként üdvözölt Kazareczki Adrián, a hulladékudvar kezelője. Vele nem volt gond, előzetesen már szortírozta a szemetet, ment minden a megfelelő konténerbe, a zöldhulladék a biológiailag lebomlóba.Szezonja van a zöldhulladéknak, és nemcsak a frissen nyírt fű vagy sövény landol a megfelelő konténerben, de a kert végében régóta száradó, metszés után maradt gally is bőven kerül bele. Tavasszal az országos tűzgyújtási tilalom miatt amúgy sem lehetett égetni Szegeden – legközelebb csak ősszel szabad –, és veszélyes, ha a csontszáraz tuja vagy lemetszett ág felhalmozódik egy-egy telken.

Takács Norbert sűrűn hord hulladékot a tápéi hulladékudvarba. Fotó: Kovács András

– Nem tapasztaltunk a korábbinál nagyobb gally- és nyesedékforgalmat annak kapcsán, hogy tavasszal nem lehetett égetni – mondja Koltainé Farkas Gabriella, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. Szerinte nem probléma, hogy ebből naponta csupán egy köbmétert lehet bevinni a hulladékudvarokba, annak is, aki esetleg évek óta nem is járt arra. – Azok, akik első alkalommal vinnének, először tájékozódnak a feltételekről, legtöbbször telefonon, illetve honlapunkon, ennek köszönhetően nem gyakoriak a panaszok az átvehető mennyiség miatt – hangsúlyozza az ügyvezető.Kívülálló nem érti, hogy záráskor lehet ő az utolsó beszállító, nyitáskor meg az első, inkább szeretné egy napon belül megúszni – így egyszerűbb lenne az utánfutóbérlés is. Farkas Gabriella erre a felvetésre azt mondja, a rendeleteknek megfelelően kell eljárniuk, így naponta csak egy köbméter hulladékot fogadhatnak be jogszerűen. Az ügyvezető azt tanácsolja, hogy a beszállítás előtt az érintett hulladékudvarban célszerű érdeklődni a konténer telítettségéről, így tervezhetőbb az utánfutóbérlés, illetve a fuvarszervezés.Tajti Sándor, a társaság hulladékudvarainak és gyűjtőszigeteinek csoportvezetője is a tervszerűséget hangsúlyozza, és azt, ne hagyják a lakosok összegyűlni a hulladékot, hiszen előbb vagy utóbb úgyis meg kell szabadulni tőle. És akkor nincs vita arról, mennyi az egy köbméter.

Van, aki ebben egészen profi, amikor egy másik hulladékudvarba, a tápéiba igyekeztünk, út közben láttunk egy férfit, aki egyenesen a kisteherautóra metszette a sövényt. Úgy tippeltük, össze fogunk vele futni, és így is történt. Ottjártunkkor szinte telt ház volt Tápén, nemcsak a sövényt rakták a megfelelő konténerbe, másik háromnál is pakolt valaki.– Négy éve lakom Petőfitelepen, és mindjárt ide, a tápéi hulladékudvarba kezdtem járni – mondja Takács Norbert, hozzátéve, évente háromszor- négyszer megfordul a gyűjtőszigeten. Ezúttal egy kisteherautóval és meglehetősen vegyes összetételű hulladékkal érkezett, volt abban építési törmelék éppúgy, mint háztartási lom. – Amikor lenyírom a füvet, vagy megmetszem a fát, hozom is azonnal, ne száradjon rám – avat be a szezonális munka rejtelmeibe.