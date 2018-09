Egriék 35 éve hűségesek lapunkhoz és már 4 éves unokájuk is Délmagyarország-rajongó

Egri Józsefné biztos benne, hogy fogja használni a fagylaltkészítő gépet, mert rendszeresen készít házilag jeges édességet. Fotó: Török János

35 éve hűséges olvasóink Egriék. Amióta összeházasodtak, jár nekik a Délmagyarország, és Szatymazra költözve is vitték magukkal az előfizetést.– Sokan mondták, miért fizetjük elő, ott az internet. Ám nem olyan érzés neten böngészni, mint amikor reggel kimegyek a postaládához, és kiveszem a nyomtatott újságot – fogalmazott egyik szeptemberi nyertesünk, Egri Józsefné Ica.Elsősorban a szegedi hírek és a sport érdekli őt és férjét is. Mindig Ica férje megy ki az újságért reggel 6-kor, és ahogy behozta, már ül is le olvasni. – Addig nem indul el, amíg végig nem lapozta. Aztán kapom meg én – mesélte Ica. Bár több mint tíz éve Szatymazon élnek, Szegeden dolgoznak, így minden, a várossal kapcsolatos dolog érdekli őket. Úgy fogalmazott, egy szegedinek fontosnak kell, hogy legyenek a szegedi hírek, illik tudni, mi történik a városban.Unokájuk miatt a gyermekprogramokat is figyelik. Sőt – mutatja nevetve – még egy cikket is kivágtak kedvenc lapjukból. Azt, amelyik a traimtrainfejlesztésről szól, és van egy kép is róla. 4 éves unokájuk, Bendegúz rajong mindenféle járművért, ő csak „tramtramnak" hívja, az is biztos, hogy lelkes utazói lesznek. Mellékleteink közül a Gasztromagazint és Rejtvénymagazint kedveli Ica – előbbiből szokott is főzni.Eddig nem vettek részt nyereményjátékainkban. A hűséges előfizetői játék nyerteseit mindig elolvasták, kivéve persze pont akkor, amikor ők nyertek. – A férjem hajnalban elutazott, én mentem ki az újságért, készülődtem az unokámmal az oviba, nem volt időm belenézni. Amikor a kolléganőjük hívott, én elég elfoglalt voltam, nagyon meglepődtem, amikor kiderült, nyertem – mesélte. Azt is tudta, fagyigép a nyeremény, örült is az ajándéknak. Mint mondta, szeretik a jeges édességet, sokszor készít házi fagylaltot, gyümölcsökből, leginkább őszibarackból, mert az terem a kertben.