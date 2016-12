Egy balkanyar 50 ezerbe kerülhet

Ha újságírók helyett rendőrök figyelik a tilosban járókat, akár 50-50 ezer forint is lehetett volna a helyszíni bírságuk.



Többször foglalkoztunk vele, hogy a Napfény Park felé a körforgalomból érkezők előszeretettel vágják le az utat a Vadaspark melletti Laktanya utcán. Pár száz métert és néhány percet spórolnak vele, ha nem mennek el a Móravárosi körúti lámpás körforgalomig. A lakóparkban élők is sürgették már az önkormányzati képviselőjükön keresztül a helyzet rendezését.



Úgy látták ugyanis, hogy aki nem kockáztatja az ominózus szabálytalan balkanyart a járdaszigetnél, az hamarabb, a körforgalomból a lakóparkon keresztül áthajtva rövidíti le az utat.



Nemrég hatósági embereket láttak szemlézni a környékbeliek. Bizakodtak, hogy lesz megoldás. Érdeklődtünk az 5-ös főutat kezelő Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél. A kommunikációs osztály tájékoztatása szerint az egyeztetéskor még nem tisztázódott, hogy a Laktanya utca és a lakópark közútjainak ki a kezelője, ezért csak javaslat született. (Megírtuk, a lakópark útjairól a novemberi közgyűlés döntötte el, hogy a város közterületként átveszi, mert megegyezett az építtetővel. 2016. november 19.: Nyolc év után lehet utat javítani.)



Annak érdekében, hogy a Szabadkai úton zavartalanul haladhasson a forgalom, a Magyar Közút nem támogatta a balra kanyarodás lehetőségét. A balra kanyarodó járművek miatt feltorlódik ugyanis a Szabadkai út–Horgosi út villamosközlekedéssel is terhelt körforgalma, és akár balesetveszély is kialakulhat. A Laktanya utca torkolatának lezárásával viszont biztosítani lehet a Szabadkai út folyamatos forgalmát. A végleges forgalmi rend a kezelői viszonyok rendezése után alakítható ki.