Egy csónakban evezünk, egyfelé kell húznunk - Szegeden is elkezdődött a Házasság hete

Egy hét Valentin-nap környékén a házasságért



Közel két évtizede Angliából indult el az a kezdeményezés, amely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A házasság hetét – amelyhez hazai és nemzetközi szinten is számos ismert közéleti személyiség csatlakozott kifejezve elköteleződését a házasság, a család ügye iránt – mára 4 kontinens 21 országában ünneplik. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával. Szeged 10. alkalommal csatlakozott a Házasság Hete országos és nemzetközi programsorozathoz, amely tanúságot tesz a házasság értékei mellett.

Több korosztály, fiatal kisbabás párok, és hosszú évek óta házasságban élők is részt vettek a párkapcsolati terápián. Mint kiderült a legfiatalabb házasok két hónapja, míg a legidősebbek 44 éve mondták ki a boldogító igent, ám egy jegyespár is fontosnak tartotta kapcsolatuk építését. Balogh Barnabás, a helyi közösség lelkipásztora elmondta a kezdetek óta csatlakoztak a programsorozathoz. Korábban előadásokat tartottak, ám tavaly jött az ötlet, hogy tréninget szervezzenek.Idén vendégelőadókat is hívtak. Révész Lajos székesfehérvári lelkész és felesége, Szilvia gyakorlati példákkal segítettek a pároknak kapcsolatuk erősítésében. Ők maguk 27 éve házasok, így sokszor saját példájukon keresztül szemléltették a házasság szövetségét.Balogh Barnabástól megtudtuk: örömmel tölti el, hogy a résztvevők nagyobb része nem közösségük tagja, ahogy Both Csaba és felesége, Balázs Szilvia sem. – Négy hónapja házasodtunk össze, tudjuk, hogy egy kapcsolaton dolgozni kell, ezért jöttünk el. Hiteles példákat láthatunk itt, hogyan viszonyulnak egymáshoz a párok, milyen gesztusaik vannak – mondta el az ifjú feleség. – Mi még kezdők vagyunk, most csiszolódunk egymáshoz és azt valljuk, tanulni nem szégyen – tette hozzá férje, Csaba.Balogné Kis Gyöngyi férjével Vásárhelyről érkezett, mivel ott nincs ilyen rendezvény. Ők már 21 éve házasok és két lánygyermekük mellett is fontosnak tartják kapcsolatuk ápolását.A 10 hónapos Áron szülei - Takács Gábor és Takácsné Kovács Eszter – nagyon jól érezte magát a rendezvényen. Szülei a baptista közösség tagjai, tudatosan élik meg házasságukat. Bár azt mondják, eddig ösztönösen ment minden, tudják, jöhetnek még nehézségek. Ezért van szükségük az ilyen programokra.- Azt próbáljuk erősíteni a párokban, hogy egy házasságban soha sincsenek egyedül – hangsúlyozta a tréninget vezető Szilvia. - Ha az egyikünk elesik, a másik felsegíti. Vannak olyan krízishelyzetek amikor a nő húzza azt az evezőt, de van, hogy a férfi. A lényeg, hogy egy csónakban evezünk és egyfelé kell húznunk.A programsorozat vasárnap délutáni eseménye – a délutánra tervezett táncterápia – betegség miatt elmarad. Ám a jövő hét folyamán további színes programokkal várják az érdeklődőket.