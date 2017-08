Egy embert próbálnak újraéleszteni a szegedi Fóka strandnál

17.52 - Fekete plédekkel takarják el a testet, hogy a buszmegállóban várakozók ne láthassák. Közben a rendőrök minden bámészkodót távolabb terelnek. Jégkockákat kértek a közeli kocsmából. Közben a rendőrök mindenkit felszólítanak, hogy nézzenek a másik irányba.



17.49 - A mentők az egyik nézelődőtől kértek segítséget. Ő tartja az infúziót. Közben megérkeztek a helyszínre a rendőrség munkatársai is és a tűzoltók is.



Korábban?

A mentők jelenleg is küzdenek a volkswagen polo-t vezető férfi életéért. A helyszínen tartózkodók szerint valószínűleg rosszul lehetett a férfi mielőtt a baleset történt. A mentők hamar kiérkeztek a helyszínre és jelenleg is próbálják újra éleszteni. Intubálták a sérültet és mesterségesen lélegeztetik.



Cikkünk folyamatosan frissül.