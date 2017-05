Egy éve nincs pénz a játszóvár felújítására

Fotó: Frank Yvette

– Lassan semmit nem lehet használni a Máltai játszótéren. Valaha ez volt a város legjobb játszótere, most viszont nagy csalódás volt odamenni – panaszkodott olvasónk, aki unokájával látogatott el a napokban a Retek utcába. Mint mesélte, több játszóeszköz is sárga szalaggal van körbekerítve, alig találtak valamit, amivel el tudták ott foglalni magukat.

Fotó: Frank Yvette

A Máltai Játszótér Játszóház és Sportparkot 2001 októberében nyitotta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, elsősorban azzal a céllal, hogy a panelnegyedekben élő hátrányos helyzetű családok gyerekei számára hasznos szabadidő-eltöltési lehetőséget kínáljon. A kerítéssel körbevett területen egy játszóház is helyet kapott, amelyet ingyenesen használhat bárki. A játszótér akkor az egyik legmodernebb volt a városban, így hamar kedveltté vált. Csakhogy az eltelt 16 évben gyakorlatilag nem sokat változott, az idő így elszállt felette.– A Máltai Szeretetszolgálat a rezsit, a munkatársak bérét, a napi kiadásokat, illetve az épület karbantartásának költségeit állja. Az önkormányzattól is kapunk évente egy fix összeget, amit felújításra kell fordítani, ez azonban nem mindenre elég – magyarázta Illésné Nagy Julianna szakmai vezető. – Az idei összeget állagmegóvó festésre, illetve azoknak a kisebb játékoknak a javítására költjük, amelyek most le vannak zárva. A libikóka, a csúszka és a csúszdás kishajó pár héten belül elkészül, így újra használható lesznek. A vár rendbetételére azonban nincs pénzünk.

A játszótér vezetője elmondta, a háromrészes, függőhidas, csúszdás játékot tavaly nyáron kellett lezárni. – Leszakadt a hídja, illetve néhány elem elkorhadt benne. Egy asztalos felmérte, és azt mondta, két és fél millió forintból lehetne felújítani. Ennyi pénzt azonban nem tudunk kiszorítani úgy, hogy a támogatásokon kívül semmi bevételünk nincsen. Néhány hónapja ugyan kezdeményeztünk egy gyűjtést, de alig tízezer forint jött össze.Az egyik legkedveltebb játszóeszköz tehát lassan egy éve lezárva álldogál a téren, és egyelőre remény sincs, hogy egyszer újra birtokba vehetik a gyerekek. – Talán részletekben, évek alatt megoldható lenne, és akkor legalább egy-egy részét használhatnák a gyerekek, de egyelőre a több százezer forintos kiadás is elérhetetlen számunkra – mondta Illésné Nagy Julianna.