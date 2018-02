Egy évet kapott a korrupt rendőr

Az ítélet szerint a volt rendőr pénzügyi gondokkal küzdött, ezért tavaly december 29-én egy közösségi oldalon szöveges üzenetet küldött korábbi osztálytársának, amelyben kérte, hogy keresse meg őt telefonon. Az osztálytárs másnap felhívta a vádlottat, aki személyesen akart találkozni vele. A vádlott és korábbi osztálytársa Szentesen találkoztak. A vádlott rendőrségi szolgálati autóval, egyenruhában érkezett, mivel szolgálatban volt.



A volt rendőr elhitette az osztálytársával, hogy karácsony után személyi sérüléssel járó közúti balesetet okozott Fábiánsebestyén külterületén, amelyet a járművén észlelt horzsolási nyom kétségtelenül bizonyít. Aztán közölte, hogy célszerű lenne, ha a baleset sértettjének kártérítést fizetne, amiben ő közvetítőként működik közre.



Nem sokkal később ismét találkoztak. A vádlott ekkor közölte, hogy 56 ezer 500 forintot kell fizetni a sértettnek, majd felajánlotta, hogy ezt az összeget el is juttatja neki, úgyhogy tegye bele az összeget borítékba, és dobja a rendőrautó ülésére. A férfi így is tett. A vádlott még két alkalommal találkozott az egykori osztálytárssal, aki végül gyanút fogott, és bejelentést tett a nyomozó hatóságnál.



A bíróság ítéletét az ügyész, a vádlott, valamint a vádlott védője is tudomásul vette, így az jogerős.