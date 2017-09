Egy évig őrzik a bringákat a hivatalnál: a talált tárgyak között is kereshetők az eltűnt kerékpárok

Várják a gazdájukat. A napokban érkezett a legújabb ˝szállítmány˝ a rendőrségtől. Fotó: Kuklis István

Kevesen tudják, hogy nemcsak a rendőrségen, hanem az önkormányzatnál is kereshetik eltűnt kerékpárjukat tulajdonosaik. Éppen a napokban adtak át a szegedi rendőrök néhány kerékpárt, amelyet nem tudtak bűncselekményhez kötni: ezeket a bringákat többnyire az utcán találják meg, gazdájuk pedig nem tett bejelentést lopásról – így a rendőrök azonosítani sem tudják, kié a jármű.

– Évente 28-30 kerékpárt adnak le nálunk. Ebben benne van, amelyeket a rendőrségtől kapunk, és amelyeket a megtalálók hoznak be – közölte Ácsné Gunda Judit, a polgármesteri hivatal igazgatási és építési irodájának vezetője. A polgármesteri hivatal egy évig köteles megőrizni a talált tárgyakat, így a bicikliket is. A kerékpárokat három hónap után megtalálójuk használatba veheti, egy év után meg is tarthatja, ha addig nem jelentkezik érte tulajdonosuk. Évente csak 1-2 bicikliért jön a gazdája. Ha a megtaláló nem tart rá igényt, a hivatal értékesíti a bringát, a bevételt pedig átutalja a Magyar Államkincstárnak.– Nemrégiben történt, hogy valaki elment egy elég értékes biciklivel boltba, az üzlet előtt lezárta, majd amikor végzett, összefutott egy ismerősével, akivel beszélgetve hazasétált, a bringát pedig ott felejtette. Utána elutazott nyaralni, és csak ott jutott eszébe, hogy a bolt előtt hagyta a biciklit – mesélt egy furcsa esetet Kalmár Zoltán, a „szürke házban" működő ügyfélszolgálati iroda csoportvezetője. Hozzátette, a talált kerékpárok tulajdonosaitól bármilyen hitelt érdemlő igazolást elfogadnak, így jó lehet egy számla vagy akár néhány fotó is, amelyről egyértelműen kiderül, hogy a jelentkező valóban a bringa tulajdonosa.