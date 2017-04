Egy falatnyi Itália és Amerika

. Ha okostelefonon megnyitjuk a www.frappeapp.hu oldalt , ott is megtaláljuk a két áruház letöltési ikonját.

A világszerte jól ismert és népszerű pizzák a Kálvária sugárúti étteremben fatüzelésű kemencében készülnek, ami a sült tészták ízvilágában is tetten érhető. Persze ha egy minestrone levest vagy egy rozmaringos karajt kóstolnánk meg inkább, arra is van lehetőség – számos más izgalmas olasz étel mellett. Az ételek mellett minőségi olasz borok is a poharunkba kerülhetnek, ha szívesen öblítenénk le az ételt valami igazán finom nedűvel.Családi vállalkozásból igazi kultikus hamburgerezővé nőtte ki magát az elmúlt évtizedekben a Kálvária sugárút másik végén található Super Hamburger. Vannak olyan törzsvendégek, akik több mint 30 éve járnak az éjjel-nappal nyitva tartó gyorsétterembe, ami jóval az ismert nemzetközi gyorsétteremláncok megjelenése előtt meghódította a szegedieket.Aki náluk akar belakni pénztárcabarát árakon kínált hamburgereikből, az több mint 30-féléből választhat – amelyeket olyan egyedi fantázianeveken kínálnak, mint Antennamester, Elvis vagy Aszfaltbetyár. Aki nem szimpatizál a hússal töltött bucikkal, vagy óvja a vonalait, a többféle salátából választhat kedvére valót.Mindkét helyet és azok kínálatát megtalálja a Frappéban, amely rendszeresen frissülő szegedi vendéglátóhelyeket, szórakozási lehetőségeket és programajánlatokat gyűjt össze Szegeden. Használatához okostelefon és internet szükséges. Az alkalmazás ingyen letölthető a Google Play vagy az App Store áruházból.