Egy házaspár van még kórházban - Idén nem lesz több roncsderbi

Szerdai lapszámunkban beszámoltunk az ásotthalmi roncsderbin történt balesetről. A hagyományos május elsejei derbi egyik futamában egy Lada csapódott a nézők közé, több személyi sérülés is történt. Toroczkai László, Ásotthalom polgármestere azt írta Facebook-oldalán, hogy a közeljövőben nem enged a helyszínen semmilyen autózást.



Telefonon értük el a település vezetőjét, éppen akkor, amikor a kórházban fekvő sérülteket látogatta meg. A mentők összesen hét sebesültet szállítottak el, egy súlyos és hat könnyebb sérültet. A kórházi diagnosztikát követően kiderült, ketten szenvedtek nyolc napon túl gyógyuló sérülést. Ők egy középkorú házaspár, amely csonttörésekkel van még kórházban. Toroczkai László szerint jól vannak, maradandó sérüléseik nem lesznek.

A Gárgyán-erdőben kialakított pálya részben önkormányzati, részben magánterületen van. Május elsején több rendezvény is volt itt, többek között gyerekprogram, dzsúdóbemutató. Ezeket kísérte a roncsderbi, amelyet már 20 éve rendeznek meg.



– Megnéztük a pályát, belső vizsgálatunk azt mutatta, a műszaki leírásnak és a roncsderbi szabályainak megfelelt, de természetesen megvárjuk a hivatalos vizsgálatot – mondta Ásotthalom polgármestere.

Személyi sérüléssel járó baleset a 20 év alatt még nem volt, egy baleset történt 2009-ben, de akkor nem sérült meg senki. A roncsderbi szervezőinek közösségi oldalán szerepel egy országos futam megrendezése július 29-én. A történtek tükrében Toroczkai László kijelentette: ebben az évben biztos nem lesz roncsderbi az ásotthalmi erdőben.



– Rendkívül népszerű ez a verseny itt, a környékünkön nagy a nimbusza, de az emberek biztonsága a legfontosabb. Csak akkor engedélyezek ott bármilyen versenyt, ha meg lesz erősítve a pálya, de az biztos, hogy júliusban nem lesz országos derbi – mondta Toroczkai.



Érdeklődtünk arról is, hogy áll a hatósági vizsgálat. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályától azt tudtuk meg, hogy a Szegedi Rendőrkapitányság még vizsgálja az eset körülményeit.