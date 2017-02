Egy helyett rögtön két új hidat ígért Orbán Szegednek

2500 milliárd a mérleg



A miniszterelnök és A miniszterelnök és Botka László (MSZP) polgármester megállapodásával húszra nőtt a Modern városok programba bevont városok száma – mondta az MTI-nek kedden a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára. Csepreghy Nándor kiemelte, a szerződések összértéke mintegy 2500 milliárd forint. A megyei jogú városok közül megyénkből még Hódmezővásárhelyen, az országban pedig Győrben és Salgótarjánban nem járt a kormányfő.

Felülmúlta találgatásainkat Orbán Viktor miniszterelnök a Szegednek hétfőn ígért 70 milliárd forintos csomaggal. Egy éve azt írtuk , három fejlesztésre szerződhet a kormányzat a várossal: 2 milliárd forint érkezhet a fedett uszodára, 10 milliárd forint a harmadik hídra és egy ipari parknak alkalmas állami területet kaphat a város.Ehhez képest a 19 projektről szóló szerződésben a kormányzat 4,5 milliárdot ígért a központi költségvetésből az uszodára – a 2,5 milliárdos önkormányzati önerő mellé. Szerepel benne többek között ipari és tudományos park, valamint nem is egy új híd, hanem kettő. Nagy Sándor (Együtt) városfejlesztési alpolgármester érdeklődésünkre elmondta, a miniszterelnök vetette fel a gyalogos- és kerékpároshíd javaslatát. Ez a mai árakon számolva nagyjából 3 milliárd forintos tétel.A város szabályozási tervében szerepel ilyen létesítmény: a Tisza Lajos körutat kötné össze az árvízi emlékműtől nagyjából az újszegedi Herke utcáig, vagyis a gabonakutatóig. A kinézetére egyáltalán nem született elképzelés. Az alpolgármester hozzátette, ha a kormányzat nyitott arra, hogy ez a fejlesztés is megvalósuljon, elkezdik készíttetni a tanulmányterveket.Mivel az építése más átkelő forgalmát nem akadályozza, érdemes akár más hídfejlesztéssel párhuzamosan is futtatni. – A közlekedésfejlesztés és a város szempontjából a déli Tisza-híd sürgősebb feladat. Az önkormányzat elsősorban azt fogja ösztönözni – hangsúlyozta a politikus.Az átkelőről többször megírtuk: a Bécsi körutat és az újszegedi Temesvári körutat köti majd össze. Kétszer egysávos közút, egyvágányos vasút, járda és kerékpárút lesz rajta. A komplex beruházást a jellemzően települések között építtető Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. vezényli. A fejlesztés a tanulmányterveknél tart, ami azt jelenti, hogy két év kell még a tervezésre és további két-három év a megvalósításra.A fejlesztési csomagban nemcsak hídépítés, hanem -felújítás is szerepel: a Belvárosi hídé 1,7 milliárd forinttal. Erről az alpolgármester azt mondta: rendszeresen javítani kell az átkelőt, idén nagyjából 100-200 millió forintot kellene ráfordítani. Az erősen rozsdásodó elemek karbantartása mindenképpen lezárással jár. Ha viszont kap hozzá a város jelentősebb kormányzati forrást, érdemes viszonylag gyorsan felvállalni a féléves lezárással járó nagy helyreállítást. Mi lehet a hídépítések és -felújítás sorrendje? Röviden és tömören: nincs döntés az ütemezésről. A hétfői megállapodás alapján – az előrejelzés szerint – rövidesen kormányhatározat jelöli meg az ügyek kormányzati felelősét. Utána kezdődhet el a projektek előkészítése.