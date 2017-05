Egy hét múlva önt tiszta vizet a pohárba a sportuszoda

Fotó: Karnok Csaba

– Június elejéig, feltételezem, mert egy ideje már nem lehet havi bérletet váltani – válaszolta a szegedi Benda Beatrix. Azt kérdeztük a fiatal nőtől a létesítmény előtt, mit tud, meddig használható a sportuszoda, mikor zár be felújításra. Odabent a pénztárnál valóban le is takarták a bérletárakat.– Ma nyitva van, az biztos, én azt szoktam mondani – fogalmazott tegnap a medencék partján Szabó Zoltán . A Szegedi Vízipóló Suli szakmai igazgatója hozzátette, a helyzet kaotikus, nem kaptak tájékoztatást arról, mi történik. Bíznak benne, hogy a renoválás csak a nyári hónapokat érinti, bár azt is tudják, hogy akkor szembesül majd a kivitelező a közművek állapotával, ha kibontja. Mivel hivatalos segítséget nem kaptak, hol folytassák az edzéseket az átmeneti időben, önállóan léptek. Júniusban a lányok a SZUE-ban vendégeskednek, számukra az augusztusi felkészülés és a folytatás az érdekesebb, mármint hogy meddig tart az építkezés. A nyári táborukat a Maty-érre viszik, a déli végében is edzenek majd két kapuval. Persze a kicsiket nem vihetik oda, úgyhogy minden lehetőséget megragadnak, amit lehet: Algyőt, Vásárhelyet.A Contitech férfi vízipólósai is edzettek tegnap, de elhárították kérdésünket, ők nyilván a SZUE és Vásárhely közül választhatnak. A Tömörkény-gimnázium kilencedikesei testnevelésórára jöttek. Fekete Zoltán testnevelő azt mondta, őket sem tájékoztatta senki; annyiszor jönnek még a tanév végéig, ahányszor lehet.

Hova tovább?



Az algyői Borbála Fürdőbe viszi szegedi gyerekeit az egyik úszóiskola, de másokat is szívesen fogadnak. A vásárhelyi Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszodával tárgyaltak már szegedi úszóegyesületek, de mások kérését is igyekeznek teljesíteni, ha lesznek. A strandja maximum 2200 férőhelyes. A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő nagymedencéje megtelik a helyi sportolókkal, de a strandolni vágyókat várják. A szentesi sport- és üdülőközpontban van hely a sportolóknak és a strandolóknak is. A makói Hagymatikumnak nincs versenymedencéje, csak kisebb felújítottak. Élménymedencéi családoknak alkalmasak.

Érdeklődésünkre Szabó Mihály , a városi tulajdonú Szegedi Sport és Fürdők Kft. ügyvezetője azt válaszolta, hogy a közbeszerzési eljárás jelenleg is tart. Az ajánlatok bírálata, az eredményhirdetés és a kötelező türelmi idő lejárta után – előreláthatólag egy hét múlva – tudnak részleteket közölni. Egy hónapja azt írtuk : a nagy felújítás előreláthatólag júniusban kezdődik és három-négy hónapig tart. Többek között a medencék összes közművét felújítják, új sátrat szereznek be, megújulnak a medencék körüli burkolatok, zuhanyzók. Átalakítják a légtechnikát és a vészszellőztetést, valamint újak lesznek a startkövek és a kandeláberek. Nincs jó időpont a felújításra, ezért tervezik a nyarat, amikor kevesebb pályafoglalás van, és a legjobban haladnak a kültéri munkák.Ha nem a sportuszoda, akkor egyedül a Napfényfürdő Aquapolis jöhet szóba Szegeden. Pető György fürdőigazgató elmondta, felkészültek a nyári csúcsforgalomra. A pályafoglalásokról – így úszótáborok, úszóiskolák, egyéni úszásoktatás, úszóegyesületek – folyamatosan egyeztetnek. Figyelembe véve a fürdeni és pihenni vágyó vendégek igényeit is.