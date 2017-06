Egy hétig várjuk a kitűnő diákok jelentkezését

A jelentkezéseket a szin5@delmagyar.hu címen vagy postai úton, a 6729 Szeged, Szabadkai út 20. címre várjuk július 2-áig. A kiadvány július közepén jelenik majd meg.

Bízunk benne, mostanra minden iskolában kiosztották a bizonyítványokat, és már az összes gyerek önfeledten élvezi a nyári szünetet. Mi azonban még szeretnénk emlékeztetni olvasóinkat a tanévre egy kicsit, idén is elkészítjük ugyanis a legkiválóbb diákok tablóját.Szín5-ös játékunkra várjuk azon általános iskolások jelentkezését, akik csak jeleseket kaptak (ebbe beletartozik a magatartásjegy is) – vagy a legmagasabb szintű szöveges értékelést zsebelték be. A pályázathoz csatolni kell egy nagy felbontású, színes fotót a gyermekről, mely kiadványunkban megjelenik majd. Kérjük, hogy arcképet küldjenek: a családi fotókból kivágott részletek többnyire nem megfelelő minőségűek nyomtatáshoz. Szintén zavaró, ha többen vannak a képen, vagy a háttérben más alak is látszik. Ha csak ilyen fotó áll rendelkezésre, inkább készítsenek vagy készíttessenek újat. A nem megfelelő fotókról – de csak azokról – visszaigazolást küldünk, így kérjük, minden pályázó figyelje e-mail-fiókját vagy telefonját.Szükség van még a gyermek adataira (név, iskola, osztály, szülő telefonszáma) és a bizonyítvány másolatára vagy szkennelt képére is. Kérjük, hogy az összes dokumentumot egyszerre küldjék, a több részletben küldött levelek keveredést okozhatnak, ahogyan az is, ha e-mailben és postai levélben is elküldik a jelentkezést, így kérjük, csak az egyik módot válasszák.