Egy hónapja kapcsolták ki a gázt a 15 lakásos házban - négy fok van Erika konyhájában

Egy éve szerelték fel az új gázórákat, most azt is elvitték – mutatja a hűlt helyét Farkasné Pap Erika. Fotó: Karnok Csaba

– Egy hónapja gázszagot érzett a szomszédunk, kihívta a szolgáltatót. Megállapították, hogy szivárog nála a gáz, átjöttek, nálunk ugyanezt a problémát tapasztalták. Rögtön az egész házat lekapcsolták a hálózatról, azóta fagyoskodunk – kezdte mesélni kálváriájukat a Tisza Lajos körút 29. alatt lakó Farkasné Pap Erika.

A Tisza Lajos körút 29. Gáz nincs, a villanyvezeték sem az igazi.

Vegyes tulajdonú a ház, öt lakás magántulajdonosé, a többi tíz önkormányzati bérlakás. Mivel Erikáék gázzal fűtenek, főznek és fürdenek, nagy a baj. Az IKV kiosztott a lakóknak egy-egy olajradiátort, illetve hősugárzót, ugyanakkor azt is kiplakátolta a házban, hogy mértékkel használjanak ilyen eszközöket, mert a villanyvezeték sem bírja a túlzott terhelést. Ráadásul, mutatta az asszony, rosszak az ablakaik, a minimális meleg is pillanatok alatt elillan. Ha jobb nyílászáróik lennének, akkor sem mernének folyamatosan villannyal melegíteni, mert akkor meg a számlát nem bírják kifizetni.Az egyik szomszédnál a napokban ki is égett a falban a vezeték, több órára villany nélkül maradtak. Erika elmondta, gyertyát gyújtottak, pizzát rendeltek, és mert a macskájuk is nagyon fázott, felült a meleg ételesdoboz tetejére. Műemlék épületük százéves, az emeletráépítés – ahol Farkasék laknak – ötven. Úgy tudják, azóta nem végzett nagyobb karbantartást az ingatlankezelő, miközben a lakbér emelkedett.Erika feljegyezte, az utóbbi hetekben háromszor jártak náluk szakemberek. Előbb a kéményseprők, akik megvizsgálva a kéményeket előírták, hogy azokat bélelni kell. Másodszor leszerelték a tavaly telepített gázóráikat. Harmadik menetben felmérték, hogy a szobai konvektoraik és a fürdőszobai vízmelegítőjük elavult, cserélni kell, illetve az ottani konvektort meg kell szüntetni. Azóta az IKV-tól csak tájékoztató levél jött, miszerint január elején várható, hogy megint lesz gázuk, de legkésőbb a fűtési szezon végére. Erikáék elszörnyedtek. Azt a magyarázatot kapták, hogy minden munkát meg kell pályáztatnia az ingatlankezelőnek, ami egyenként 30 napba telik.

52 ház kizárva

– Szakembereink gázszivárgást észleltek a Tisza Lajos körút 29. csatlakozó vezetékén, a pincében. Emiatt október 10-én ideiglenesen felfüggesztették a gázszolgáltatást. A visszakapcsolás feltételeiről a tulajdonosokat értesítették – írta érdeklődésünkre az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. A gázt a szivárgó vezetékszakasz javítása, illetve a sikeres műszaki-biztonsági felülvizsgálat után adják vissza. A társaság, ha megvannak a szükséges feltételek, soron kívül visszakapcsolja a szolgáltatást. Hasonló okból Szegeden jelenleg 52 ingatlanban nincs gáz. Kerestük az IKV Zrt.-t is, de kérdéseinkre lapzártánkig nem érkezett válasz.

A lakbérüket, merthogy komfort nélkülivé vált a lakásuk, előbb 10, majd a maximálisan adható 35 százalékkal mérsékelték. – Ez nem megoldás, úgy nézünk ki, mint a rongypiac, annyira beöltözünk, és még tél sincs. Kezdünk lebetegedni, és sok az idős lakó a házban. A férjem a munkahelyén fürdik és mos hajat, mi a fiammal itthon naponta másfél liter meleg vizet osztunk be, többet a vízmelegítőt sem merjük használni. Félünk, hogy a vízvezetékeink is szétfagynak. Elkeseredésemben fordultam az újsághoz, hátha csoda történik velünk – fűzte hozzá Erika.