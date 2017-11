Egy hónapja nyelik a port: várják az új aszfaltot a Csonka és a Szécsi utca lakói

Fotó: Karnok Csaba

– Nézze meg, amikor elmegy a busz, mekkora a por! – mutatott a 20-as busz után felszálló porfelhőre a Csonka utcában Naphegyi Kamilla. Bár a busz nem ment gyorsabban 30-nál, a kopóréteg nélkül maradt felmart aszfaltról az ott közlekedő járművek kipergetik a szétmorzsolódott aszfaltot, és felverik a port. – A nagyobb autók általában be sem tartják a 30-at, és amikor végighajtanak itt, nem látni ki az utca végére! – folytatta a fiatal nő, aki szerint október 8-án marták fel az aszfaltot, de azóta is csak áll a munka.– Először azt hallottuk, olyan október 18-a körül kész lesz, de csak annyi történt, hogy a napokban összeszedték és elszállították a fölszedett aszfalt nagy részét, és egy kiálló csatornafedőt körbeegyengettek – magyarázta a fiatal nő, aki szerint az utcában élők közül sokan panaszkodnak az elnyúló munkavégzés miatt. – Igaz, hogy a por miatt csak a reggeli nagy forgalom után lehet szellőztetni, de kibírjuk, ha utána szép utat kapunk – fogalmazott megértően a Szécsi utcában lakó Szekeresné Gyuris Ildikó.

Nem mindenki ilyen türelmes. Szerkesztőségünket is több olvasó kereste meg a Csonka és Szécsi utcából, hogy nagyon megnehezíti az életüket az elhúzódó aszfaltozás, és a kocsik alváza sincs biztonságban a kiálló csatornafedlapok miatt. A két alsóvárosi utca is része annak az önkormányzati projektnek, amelyben összesen 13 utcát aszfaltoznak újra 265 millió forintból.– Jártam már egynéhány nyugati országban, de ott úgy megy, hogy egyik nap fölmarják asz aszfaltot, másnap pedig már aszfaltozzák is újra – mondta a buszmegállóban állva várakozó Antal József. A padra nem akart leülni, ugyanis olyan porréteg borította, amelyen figyelmeztetésként virított egy korábbi óvatlan várakozó fenéklenyomata.– November 24-ére kész lesz mind a 13 utca. Először a Felső Tisza-partot kellett megcsinálnunk, mert ott a legnagyobb a forgalom, de kész a Festő, a Szatymazi és Gáspár Zoltán utca, illetve a Sárosi utca egyik fele is. Ha az időjárás kedvező marad, és semmilyen előre nem tervezett munka nem adódik menet közben, akkor várhatóan november 14-15-én fejezzük be az aszfaltozást a Csonka és a Szécsi utcában – mondta el kérdésünkre Vrabé Róbert, a kivitelező cég építésvezetője. A szakember a munkagépek gazdaságos kihasználásával magyarázta, hogy egyszerre marták fel az aszfaltot a felújításban érintett minden utcában – és utána fontossági sorrendben haladnak az újraaszfaltozásukban.