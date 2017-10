Egy játszótér mellett csavarta ki a vihar a hatalmas fát Mórahalmon, 137-szer hívták hétfőig a tűzoltókat - galéria

A vasárnapi iszonyatos szél után szembesült mórahalmi olvasónk a vihar igazi erejével: egy játszótér mellett gyökerestől csavart ki egy fát az ítéletidő. A játszótér a képek alapján megúszta, és szerencse, hogy este történt a baleset és senki nem volt a játszótéren.

A Katasztrófavédelem közleménye szerint a vasárnapi több mint száz lakossági bejelentést hétfőn délelőtt újabb 29 segélyhívás követte. A műszaki mentéseket hétfőn délelőtt főként Szeged, Csengele, Makó, Kübekháza, Zsombó és Mórahalom településein végezték el a tűzoltók. A legtöbb esetben a kidőlt fák és a lehasadt faágak akadályozták a közút forgalmát, több helyen pedig az épületre vagy távvezetékekre dőlt fák törzsét és ágait távolították el a tűzoltók.

Több lakóházban a tetőszerkezetet is megrongálta a viharos erejű szél, volt ahol a cserepeket, máshol a bádoglemezeket sodorta le a vihar - tudatta Molnár Krisztina, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Hozzátette, a vihar kapcsán hétfő délig összesen 137 esetben riasztották az egységeket Csongrád megyében. A hivatásos rajok munkáját az önkéntes tűzoltók is segítették. Címről címre haladva végezték a károk felszámolását, amely várhatóan hétfőn, a kora délutáni órákban fejeződik be. Személyi sérülésről sem vasárnap, sem hétfőn délelőtt nem érkezett bejelentés a katasztrófavédelem szegedi főügyeletére.

Gomolyfelhős, napos idő várható, futó zápor bárhol előfordulhat, a hegyekben hózápor sem kizárt. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik, napközben viharossá fokozódik. Estére kiderül az ég, mindenütt megszűnik a csapadék. A szél is mérséklődik, de helyenként erős lökések ekkor is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 fok körül alakul. Késő este 0, +5 fok valószínű - ezt mondja mára az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése Bordányban éttermünk udvarán (Vadgesztenye étteremben) egy 30 éves nyárfa dőlt ki gyökerestől, ami özel 20 méter magas volt. Egy autóra dőlt rá, amit még nem tudtunk kiszabadítani, és elszakította a villanyvezetéket is - tudatta Kordás-Nagyapáti Emese lapunkkal.A Katasztrófavédelem tegnapi összefoglalója szerint nem kímélte megyénket a tegnapi erős szél.Kigyulladt egy családi ház egyik helyisége vasárnap kora délután. Hódmezővásárhelyre, a Zrínyi utcába riasztották a város hivatásos egységeit. A tűzoltók több vízsugárral kezdték meg az oltást, melynek köszönhetően a tűz nem terjedt át a lakóépületre. A tűzesetben egy ember megsérült, őt a mentők kórházba szállították.A kora délutáni órákban érkeztek meg az első, viharos széllel kapcsolatos lakossági bejelentések a szegedi főügyeletre. Éjfélig összesen száznyolc műszaki mentést végeztek el a megye hivatásos és önkéntes egységei. Csaknem az összes településről érkezett segélyhívás, a legtöbb bejelentést Szegedről és környékéről fogadták az ügyelet munkatársai. Negyvenhárom esetben riasztották a tűzoltókat úttestre, járdára dőlt fákhoz. További huszonhárom esetben a kidőlt fák és a leszakadt faágak a távvezetékeket is leszakították vagy megrongálták. A viharban huszonnégy lakóépület rongálódott meg, három járműben pedig komoly károk keletkeztek. Személyi sérülésről nem érkezett hír a katasztrófavédelem szegedi főügyeletére. A viharkárok felszámolását hétfőn is folytatják a tűzoltók, a lakossági bejelentések a délelőtti órákban is folyamatosan érkeznek a 112-es segélyhívóra Csongrád megyéből.