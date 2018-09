Egy kalapnyi titok - Nemes Jeles László legújabb filmje már a mozikban - filmkritika

Leiter Írisz (Jakab Juli) mocsokra lel a temérdek szépség mögött.

5 csillag a 10-ből

Tulajdonképpen csoda, hogy a Napszállta után még van kedvem szóvicceket gyártani. Az Oscar-díjas Saul fia rendezője ugyanis alaposan feladta a leckét, amivel néző legyen a talpán, aki meg tud birkózni. Szögezzük le gyorsan, hogy fáradtan bele se kezdjünk a Napszálltába! Az emberek utálják, amit nem értenek, és mivel korunk dolgozó emberei általában véve fáradtak, gyorsan eltanácsolom hát őket a közel két és fél órás film megtekintésétől. Két és fél órás? Akkor – gondolja a gyanútlan néző – bizonyára sok minden történik a játékidő alatt. Hát lássuk csak!A főhős, Leiter Írisz munkavállalás céljából érkezik az 1910-es évek Budapestjére. Mondhatjuk, hogy hazatér, hiszen néhai szülei híres-neves kalapszalonjában szeretne elhelyezkedni. Az új tulajdonos azonban nem veszi fel a lányt, és azt sem nézi jó szemmel, hogy Írisz egy kis idő elteltével kutakodni kezd állítólagos bátyja, Leiter Kálmán után. A magányos nyomozás során a lány a kalapszalon temérdek talmi szépsége mögött egyre több mocskot talál. Meg egyre több rejtélyt és megannyi megválaszolatlan kérdést.Itt el is érkeztünk a Napszállta legnagyobb hibájához. Az információ adagolását tekintve Nemes Jeles László filmjében a késleltetés, illetve a szándékolt elhallgatás egészen új szintre emelkedik. A filmben hallható párbeszédek során ha az egyik fél kérdez, a másik vagy nem válaszol a kérdésre, vagy csak annyit mond, nem tudom. Ez a rejtélyeskedés ideig-óráig még tűrhető, egy ponton túl azonban meglehetősen idegesítő és fárasztó. 140 percen keresztül hallgatni és látni azt, ahogy a főhősnő képtelen egyről a kettőre jutni, nem éppen nézőbarát megoldás. Az alapjáraton is rendkívül vontatott cselekmény ettől zavaróan kusza lesz, és másfél óra elteltével már halljuk is az első horkoló nézőt. Persze megeshet, hogy az említett néző valami egészen másfajta történetmesélésre számított. Hát ő így járt.Nemes Jeles azokra a nézőkre számít, akik az első másodperctől kezdve Írisszel tartanak; akiket megbabonáz a lány igéző tekintete. Ahogy a Saul fia Röhrig Géza arcrezdüléseiből merítette energiáit, úgy viszonyul most a kamera Jakab Juli arcjátékához. Ha már a történetet nem sikerül elég izgalmasan elmesélni (látjuk, a megszokottól való eltérés nem feltétlenül jelent izgalmasat), azért még itt van nekünk Jakab Juli, akinek nézőpontja csaknem végig a kamera és a közönség szemeként funkcionál. Ha távoli felvételt látunk, azt is csak olyankor, amikor a főhősnő is a távolba mered. Vagy másként fogalmazva: semmi olyat nem látunk, amit Leiter Írisz ne látna. A kamera állhatatos módon követi a főszereplőt, ami szinte már a rendező védjegye: így követtük végig Sault is, így követjük most Íriszt. Jóllehet Jakab Juli tekintete mindent és mindenkit felülír, azért rajta kívül is találunk pontos alakításokat. Zelma szerepében izgalmas karaktert hoz Dobos Evelin, aki az Egynyári kaland óta igazán érett színésznővé nőtte ki magát. A román Vlad Ivanov játssza a kalapszalon új tulajdonosát, azt a karaktert, akiről sosem tudjuk eldönteni, ki ő valójában: Írisz hű pártfogója vagy ádáz ellensége.A film kiállításáról pedig csak egy szót: művészi. Remek színkezelés, izgalmas megvilágítások jellemzik a Napszálltát, de mindez nem lehet ok arra, hogy a film legalább egy órával hosszabb lett az indokoltnál. A művészi módon megalkotott formanyelv egyszerűen kevés, ha a történet és annak elbeszélése nem szolgál rá a néző figyelmére.