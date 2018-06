Egy kiló spagettivel verték a nemzeti mezőnyt: sokat tanulnak a tésztahídépítésből a Vedres győztes diákjai

A győztes konstrukció még a törésteszt után is nagyjából egyben maradt, pedig még a Szolnoktól Szegedig tartó visszautat is ki kellett bírnia. Komoly mérnöki munkát végzett Sári Tamás és Tartóczki István. Fotó: Frank Yvette

Mi is a tésztahíd?



A tésztahíd boltokban vásárolható száraztésztákból ragasztott szerkezet, amelyet két végén alá lehet támasztani, a közepén pedig súlyokkal vagy más módon erővel lehet terhelni. Több évtizede műszaki középiskolák, főiskolák és egyetemek hallgatói tésztahidak építésében versenyeznek, ahol a cél általában a legkevesebb tészta felhasználásával a legnagyobb terhelhetőség elérése. A tanintézetek kiváló didaktikai eszközként használják a tésztahídépítést, mivel segítségével a mérnökhallgatók olcsó, könnyen és gyorsan előállítható és tesztelhető szerkezeteken fontos statikai, szilárdságtani ismeretekre és konstrukciós készségre tehetnek szert. Magyarországon 1989 óta rendeznek tésztahídépítő versenyeket.

– A szolnoki versenyen a zsűritagok között volt az egyik magyar világrekorder. Ő azt mondta, ilyen paraméterek mellett ennél jobb eredményt már nem nagyon lehetett volna elérni. Gyakorlatilag kimaxoltuk a lehetőségeket – mondta a Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Építőipari Szakgimnáziumának 11.-es diákja, Tartóczki István, aki osztálytársával, Sári Tamással két hónapon belül már a második, középiskolásoknak kiírt Kárpát-medencei, illetve országos tésztahídépítő versenyen győzött. Egy versenyt Szolnokon, egyet pedig Budapesten nyertek meg. A fiúk szolnoki versenyműve több mint 245 kilónyi terhelést bírt ki, csak ezután tört meg. Ehhez képest a második helyezett építmény a fasorban sem volt: már 114 kilónál megadta magát. A versenyre egyébként 31 csapat nevezett.– Tíz kiló tésztát, spagettit és makarónit kaptunk postán, a szükséges kétkomponensű ragasztóval együtt. Csak ezt lehetett használni a versenyben – magyarázta Tamás. Szigorú előírásoknak kellett megfelelnie az építménynek: legfeljebb 60 centi magas és 13 centi széles lehetett, a fesztávolsága pedig maximum egy méter. Emellett kellett rajta lennie egy 5 centi széles, folytonos útfelületnek is – és az egész nem lehetett nehezebb egy kilónál.– Három napig csak a tésztát válogattuk: nem lehet görbe vagy repedt, amit beépítünk, mert az nem bírja a terhelést. Utána nagyjából két hétig tartott a ragasztás, végül a külön elkészült darabokat is összeragasztottuk. Elég büdös volt a lakásban, amíg csináltam – mesélte Tamás. A két fiú külön-külön dolgozott otthon, délutánonként, suli után. A tésztahídépítésre egyébként úgy kaptak rá, hogy az iskolában a két évvel ezelőtti Vedres-napon láttak egy ilyen töréstesztet, és megtetszett nekik.A Vedresben régi hagyománya van a tésztahídépítésnek, hiszen az erős és szép hidak megalkotása komoly mérnöki feladat – ezáltal saját kreativitásukat, szaktudásukat is tesztelhetik vele a diákok. István, aki Tamással együtt eddig 6-7 tésztahidat rakott össze, azt mondta, először fejben tervezik meg, milyen is legyen a híd, utána nekiállnak rajzolni, majd megmutatják statikatanáruknak, aki véleményezi, és ha kell, módosításokat javasol nekik. Elárulták, a neten lévő tésztahídépítési videókból is merítenek ötleteket, de nekik alapvetően a félkörös kialakítású vált be eddig a legjobban.– Nagyon precízen kell dolgozni, és mindig sokat tanulunk egy-egy építésből – mondta egybehangzóan a két fiú, aki természetesen az építészi szakmában képzeli el a jövőjét.