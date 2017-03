Egy kis hajfestékkel vittünk színt Patrícia hétköznapjaiba

Mint egy oroszlán

Flieber Patrícia a netről választotta ki leendő frizuráját. Szakértő kezek festették hosszú tincseit. Fotó: Frank Yvette

– Formára szőkítjük – magyarázta Simon Karola fodrász, amíg tincsenként rendezte vendége haját. Flieber Patrícia nemcsak színt szeretett volna vinni hosszú fürtjeibe, tanácsokra is szüksége volt. Melír vagy ombre festés? – a szegedi Koócos Szalonhoz fordultunk tanácsért és új frizuráért.Amíg „dolgozott" a szőkítő a Lófaránál található üzletben, Patrícia beszámolt az örök női dilemmáról. – Mindig copfban hordtam az erős, vastag szálú hajam, mert úgy néztem ki, mint egy oroszlán – mesélte, miért szeretne változtatni. A középiskolás lány 16 éves, édesanyja is elfogadta döntését. Végül megegyeztek a szakértőkkel: az ombre festés most divatos, de nem hivalkodó, inkább természetes hatású.

Praktikus az átmenet

Nőies és szögletes is

Tippek hajfestéshez

Kószó Eszter 12 éve dolgozik fodrászként. Fotó: Frank Yvette

Kószó Eszter 12 éve fodrász, Dugonics téri üzletük mellett Mórahalmon is szépít. Pályája során számos versenyt megnyert, főleg full fashion kategóriában, a legbüszkébb mégis egy brazíliai világkongresszusi szereplésére. Ma is oktat. A tavaszi megújuláshoz kértük a tanácsait.



1. Tilos otthon szőkíteni, könnyen megégethetjük a hajunkat! Egy egyszerű hajfestéssel viszont nem feltétlenül roncsoljuk a szálakat.

2. Érdemes szakember tanácsát kérni ahhoz, hogy a bőrszínünkhöz, stílusunkhoz illő színt megtaláljuk. Legyünk összhangban magunkkal!

3. Hajfestés után nem kell átfesteni a szemöldökünket is, ha csak ombre vagy melír került bele! Még jól is mutatnak együtt a különböző árnyalatok.

+1. A rövid hajat is festhetjük ombre vagy más technikával. Játékos, és fiatalít is a több árnyalat.

A szó árnyékolást jelent, amikor a haj vége és töve közt csak 1-2 árnyalatnyi lesz a különbség. Napszítta, természetes hatást kelt, és még a többi részlet miatt sem kell aggódni. A melírozás, amikor egy-egy tincs kap új színt, szinte a hajtőtől indul, gyorsan le tud nőni. Az ombre festés során viszont csak a haj végét festik, de tincsenként: friss hatást kelt ez a játékosság.– A meleg árnyalatok, a pasztellszínek divatosak. Ombre technikával készül a legtrendibb tigrisszem is, amely a melegebb, rezes-arany színek átmeneteit jelenti – magyarázta Kószó Eszter. Ezt a nőies francia stílust keveri a szögletes, éles kontúrokkal dolgozó angol technikákkal, egyre gondoltak Patríciával. Egyenes végű haja szőkés színekben pompázik már. – Többet nem kötöm össze – mutatta boldogan immár színes, dizájnos fürtjeit.