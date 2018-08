Egy korty vízért nincs büntetés a szegedi tömegközlekedésen

Az index.hu számolt be róla, hogy Miskolcon vasárnap egy menetrend szerint közlekedő járat nem indult el húsz percig, mert a sofőr leszállíttatott a buszról egy egész családot, mivel egy kislány vizet ivott PET-palackból. Kedden az ügyre reagált a Miskolc Városi Közlekedési Zrt.Közleményükben – amelyet a 24.hu adott közre – azt írták, hogy a cég valamennyi járatán az utasok védelme, ruházatuk tisztaságának megóvása érdekében szigorúan tilos az étel- és italfogyasztás – a visszazárható PET-palackos kiszerelésű, nem alkoholos italok kivételével. Erre piktogramokkal is felhívják a figyelmet. A járművezetők az utazási szabályokat megsértőket leszállíthatják – amennyiben azt megtagadják, rendőri intézkedést kérhetnek. Hozzátették azonban, hogy a járművezető az üzletszabályzatban leírtak szerint, ugyanakkor nem a számára előírt, kellő udvariassággal járt el. Ezért a munkáltatótól megrovásban részesül. Az MVK Zrt. a járművezető udvariatlan viselkedéséért az érintett családtól elnézést kér, azt azonban fenntartják, hogy a buszvezető szabályszerűen járt el.

A szegedi tömegközlekedési eszközökre vonatkozó utazási feltételeket végigböngészve megtaláljuk, hogy tilos többek között a járműveken étkezni, alkoholos italt és hallucinogén szert fogyasztani, továbbá tölcséres fagylalttal, jégkrémmel a járművekre felszállni. Idén a nyári menetrend életbelépésekor, azaz június közepe óta azonban bárki ihat egy korty ásványvizet vagy üdítőt, ha visszazárható palackban viszi magával.

Megkeresésünkre Majó-Petri Zoltán , az SZKT ügyvezetője azt mondta,Hozzátette, a tömegközlekedési járműveken történő italfogyasztás sok vitát generál, vannak társaságok, ahol a balesetveszély miatt tiltják, hiszen egy szívószállal saját magának okozhat valaki sérülést, vagy épp leönthet egy másik utast, sőt, ha kiönti az innivalóját, valaki el is csúszhat a folyadékon. Ennek azonban Majó-Petri szerint minimális az esélye, ezért is lazítottak a szabályozáson, s tették lehetővé, hogy frissítőt fogyasszanak az utasok. Ez természetesen nem kizárólag az SZKT járataira, hanem a DAKK Zrt. által a városban közlekedtetett buszokra is érvényes.Megnéztük a pécsi és a debreceni közlekedési társaságok utazási feltételeit, s ott is a szegedihez hasonló szabályozást találtunk, azaz visszazárható, műanyag flakonos, alkoholmentes italok fogyasztását egyik városban sem tiltják. Mindez a nyári kánikulában kimondottan indokolt, hiszen a járművek egy részén nincs légkondicionáló.