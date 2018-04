Egy lányka könnycseppje a hunyor

Amikor az első hóvirágok kidugták fejüket a még zord talajból, fellélegezhettünk, és bátran elkezdhettük várni a tavaszt. De nem a hóvirág az egyetlen, amely korán, már akkor nekilát a virágzásnak, amikor a természet még pihenni látszik.A sárga virágú csillagos téltemető is az úttörők közé tartozik, amely mutatós szőnyegként terül szét, ha élőhelyét nem bolygatják. De nem is érdemes piszkálni, hiszen védett, ráadásul mérgező szépségről van szó.A hunyor egyes fajai már akár karácsonykor is virágozhattak, és bár gyönyörűek, kifejezetten mérgezők, főleg a fekete hunyortól kell tartani, amely egyébként vakító fehér virágokkal nyílik – nevét fekete színű gyöktörzséről kapta. Karácsonyi rózsaként is emlegetik, és egy szép legendát fűznek a létezéséhez.Eszerint egy fiatal lány hóra hullott könnycseppjei helyén nőtt ki a földből. A lány azért sírt, mert nem tudta megajándékozni a megszülető Jézust. Nem csak virágok, cserjék, mint a jázmin vagy a varázsmogyoró is jelzik a tavaszt.