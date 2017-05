Egy napra fotósunk lett a hallássérült Zsófi és Vendel

Tudta?



A Neked munka, Nekem álom! kezdeményezés célja, hogy közelebb hozza a munkáltatókat a fogyatékkal élőkhöz. A szegedi Kreatív Formák Alapítvány fővárosi mintára tavaly szervezte meg először a programot Csongrád megyében – akkor 8, idén már 18 fogyatékkal élő fiatalt „közvetítettek" ki az őket leginkább érdeklő munkahelyekre, munkakörökbe. A programban résztvevő fiatalok idén többek között fotóriporterek, tűzoltók, cukrászok, kormányablak ügyintézők és könyvtárosok lehettek egy napra.

– Én fotós szeretnék lenni – mondta lapunknak Tóth Zsófia. – Én pedig informatikus, de a fotózás is érdekel – tette hozzá Máté Vendel. A 21 éves lány és az egy évvel fiatalabb fiú a Kreatív Formák Alapítvány Neked munka, Nekem álom! programjában vett részt. A tegnapot lapunk fotóriportereként a Vadasparkban és a Sugar&Candy cukrászüzemben, majd szerkesztőségünkben töltötték. Az állatkertben és az édességboltban a programban szintén résztvevő fogyatékkal élő társaikat is lefotózták. Zsófia a szegedi Klúg Péter iskola végzős tanulója, Vendel halláskárosodása ellenére halló fiatalokkal együtt tanul a Gábor Dénes szakközépiskolában. A programban lapunknál már tavaly is járt egy fogyatékkal élő fiatal, Nagy Dávid akkor a riporteri munkába kóstolt bele.Zsófi elmondta: először 4-5 éve fogott kezébe fényképezőgépet. – Az első képeimet a kertünkben levő virágokról készítettem – mesélte a tiszakécskei lány. Vendelnek még nem volt a kezében komoly fényképezőgép, telefonjával készít fotókat a városban. Mindketten 70-80 százalékos halláskárosodással születtek és 1 éves korukban kaptak először hallókészüléket, miután kiderült: nem reagálnak a hangokra. – Mivel a hallásunkkal és a beszédünkkel van probléma, a látásunk és a képi világunk fejlettebb. Talán ezért is lehetnénk jók fotósoknak – magyarázta Vendel. A fiatalokat egyből mélyvízbe dobtuk. Az Agórából a Vadaspark felé vettük az irányt, ahol a tűzoltók a fogyatékkal élő Csanádi Andrásnak mutatták be munkájukat.– Imádom az állatokat – mondta boldogan Zsófi, és az úton szinte mindent lefotózott. Lencsevégre kapott zsiráfetetést, kengurut, szurikátát, rozsomákot és őzet is. Kuklis István fotórovatvezető-helyettes megmutatta nekik azokat a szögeket, beállításokat, ahonnan a legjobb képeket tudják készíteni. Zsófi és Vendel tegnapi lapszámunkat is kezébe kapta, a fotókat tanulmányozták benne. – Hogyan lehet ilyen közeli képet készíteni a forgalomról? – mutatott Vendel a Csongrádi sugárúti buszmegálló felújításról szóló cikkünkhöz készült fotóra. A vadasparki fotózás mindkettőjüknek nagyon tetszett. – Csak az objektív volt nehéz egy kicsit – magyarázta Zsófi. A cukrászüzemben már teljesen elengedtük a kezüket. Zsófira és Vendelre volt bízva, hogy az itt sütinyalókákat készítő halláskárosult és értelmileg akadályozott Zámbó Jánost és a programban szintén részvevő Tóth Gabriellát fotóikhoz instruálják. Remekül vették az akadályt. Visszatérve szerkesztőségünkbe közösen választottuk ki legjobb képeiket, amiket meg is szerkesztettek. Levittük őket nyomdánkba is, hogy lássák: a fotók hogyan kerülnek bele a másnapi nyomtatott újságba. – A fotózás és a képszerkesztés volt a legjobb. Olyan a fotóriporterkedés, mintha nem is munka, hanem szórakozás lenne – mondta búcsúzóul Vendel.