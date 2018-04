Egy órán át üvöltik világgá a diákok nevét: harsog a hangosbemondó az iskola környékén délutánonként

A gyerekzsivaj nem zavar, de a hangszóró túlzás – bosszankodik az iskolaudvarral szemben lakó Faragóné Tóth Ildikó. Fotó: Karnok Csaba

– Van, hogy háromszor is halljuk, ha egy-egy gyerekért jönnek délutánonként: először az egyik szülő dudál neki, utána a másik szülő bekiabál az iskolaudvarra, végül pedig a hangosbemondó üvölti a nevét – mondta el Faragóné Tóth Ildikó, aki több, a kecskési Fekete István Általános Iskola környékén élő nevében kereste meg szerkesztőségünket.A kecskési lakókat az zavarja, hogy ősz óta az udvarra is felszerelt hangosbemondón át szólítják délutánonként a portára azokat a kisdiákokat, akikért megérkeztek a szüleik. Mivel nagyjából száz diákról van szó, hétköznap délután fél négy és fél öt között a hangosbemondó folyamatosan fellármázza a környéket.– Hiába kértem az iskolaigazgatót, hogy halkítsanak rajta, vagy legalább akkor kapcsolják ki az udvari bemondót, amikor havas eső esik, és egy gyerek sincs az udvaron, nem történt semmi. Ráadásul legutóbb már az iskolarádiót is így „élvezhettük" – mondta el az iskolaudvarral szemközt lakó Faragóné, akinek éjszakásként dolgozó férje sem tud pihenni a hangosbemondó miatt. – A gyerekzsivaj nem zavar. Az természetes, ha egy iskola mellett lakik az ember, és meg lehet szokni, de ezt nem. Csak azt teszem szóvá, amin lehetne változtatni, és ez ilyen dolog – magyarázta az asszony, aki a Szegedi Tankerületnek is jelezte már panaszát, de onnan választ sem kapott. Megjegyezte, tudomása szerint ugyanígy szólítják a gyerekeket több más szegedi iskolában is.– Nem tőlünk származik az ötlet, hogy hangosbemondón szólítsuk a gyerekeket, de nincs annyi ügyeletes tanárunk, hogy legyen, aki kikiabál az udvarra, és szaladgál a gyerekek után, hogy megjöttek a szüleik. A portás nem hagyhatja el a helyét, a szülőket pedig nem engedhetjük be az udvarra – magyarázta Kispéterné Kotogán Erzsébet, a Fekete István Általános Iskola igazgatója. Elmondta, korábban próbálkoztak walkie-talkie – azaz kézi adóvevő – használatával is, de annak kicsi volt a hatósugara, nem vált be. Külön az udvari hangosbemondót pedig nem tudják lekapcsolni.– Nyitott vagyok bármilyen más megoldásra, ha a környékbelieknek van egyéb javaslata, szívesen fogadom– tette hozzá az iskolavezető.