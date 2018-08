Egy padot is szétzúzott a leszakadt faág - A Fésű utca lakói tragédiától tartanak, ha nem vágják ki a korhadt fákat

A padot szétroncsoló ág darabjait napok óta nem szállították el. Fotó: Frank Yvette

A Fésű utca 9/B szám lakói jelezték szerkesztőségünknek, hogy hétfőn leszakadt egy körülbelül 6-7 méter hosszú, vastag faág, amely szétzúzta az egyik padot a társasház előtt. A lakók szerint a környék rendkívül elhanyagolt, a korhadt fák pedig veszélyeztetik az ott élőket, köztük a gyerekeket is, akik sokat játszanak a nagy fák közelében.– Ahová zuhant a hatalmas ág, ott ültettünk virágot a férjemmel, fél órával az eset előtt – mutatott Kiss Ferencné a Fésű utcai házuk előtt heverő farönkökre. – A fa alatt lévő padot teljesen széttörte a hétfőn leszakadt ág. A szegedi környezetgazdáknak még aznap szóltam, akik telefonon jelezték, hogy nem az ő hatáskörükbe tartozik az ügy, és az államalapítás ünnepére való tekintettel az illetékesek sem tudnak kijönni. Megkérdeztem tőlük, hogy ha agyonüt engem vagy a férjemet a fa, akkor két napig itt fekszünk letakarva, mert szünnap van? Végül a segélyhívót tárcsáztam, akik kiküldték a tűzoltókat, ők darabolták fel az ágat, de a rönkök azóta is itt hevernek – mesélte Kiss Ferencné.– Sok gyerek játszik a láthatóan korhadt fák környékén – rájuk nézve is kockázatot jelentenek ezek az öreg növények. Az életveszélyen kívül olyan sérüléseket okozhatnak a vén fák, amelyek miatt egy életre lebénulhat az, akire rázuhan egy ág. Több fát nyestek vissza mostanában, mert szóltak az autósok, hogy korhadtak. A levágott gallyak azóta is ott hevernek a fák tövében, az eső szétáztatja, és itt büdösödnek. Rengeteg a száraz ág, amelyet nem nyestek vissza a környezetgazdák. Nem kell vihar sem, ezek maguktól is leszakadhatnak bármikor – fejtette ki Kiss Ferencné.– 33 évig Tarjánban laktunk, ott sokkal tisztább volt a lakókörnyezet. Itt viszont nem takarítják a környéket, a tavaly összesöpört avart sem szállították el, és a levelek a hó alól kerültek elő tavasszal – mondta egy környéken élő hölgy.– Szegény macskám beszaladt az előszobaszekrénybe, úgy megijedt – nyilatkozta a ház egyik lakója, Kása Zoltánné. – Nem tudom, mire várnak az illetékesek: hátha rádől az egész fa valakire? A katasztrófavédők jelezték a környezetgazdáknak, hogy mi történt, de azóta sem tettek semmit. A fák életveszélyesek, a környék pedig rendkívül mocskos és elhanyagolt – panaszolta.– A Fésű utca és környéke jelenleg kivitelezésre átadott munkaterület az Odessza Zöld Város projektnek – nyilatkozta Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója. – A kivitelezést egy konzorcium nyerte, ennek része favágás is. Bővebb információt a Szeged Pólus Nkft. tud adni – magyarázta Makrai.– A Zöld Város Odessza programban a fakivágások már megtörténtek. A kérdéses fa a projekt keretében nem kerül kivágásra. A megrongálódott pad a projektben megmaradó padként lett megjelölve. Ezért a fakivágással és a pad pótlásával kapcsolatban a felvetett problémát továbbítottuk a környezetgazdálkodási kft.-nek – reagált megkeresésünkre Dombai Tünde, a Szeged Pólus Fejlesztési Kft. kommunikációs munkatársa.