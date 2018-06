Egy Sith is nagy úr, meg a szükség is - mi nem mernénk beállni mellé

Egy Sith is nagyúr, meg a szükség is – derült ki a Play IT-show-n elkapott fotóról. Fotó: Kuklis István

Kiskoromban, olyan 16 évesen még Samantha Foxba voltam szerelmes, és már akkor egy csomó furcsa kérdés fogalmazódott meg bennem a vécézésről. Például az, hogy Samantha, meg úgy általában az ilyen szép lányok és a sztárok járnak-e egyáltalán vécére. Egészen pontosan azt kérdeztem magamtól, hogy vajon Samantha Fox szokott-e kakálni. Nem tudtam elképzelni, hogy ő is ugyanúgy végzi a dolgát, mint mi, sima földi halandók. Neki is fáj a hasa néha? Vagy megy, esetleg szorul?Erre adott most, legalább részben választ Kuklis István fotós kollégám, amikor a hétvégén lefényképezte Szegeden, a TIK-ben Darth Revant, aki a Csillagok háborúja univerzumának egyik hőse, egy Sith nagyúr. Érdemes róla tudni, hogy bebörtönözték, majd kiszabadulása után megölték, viszont nem tudott egyesülni az Erővel. A benne lakozó sötét oldala megtagadta a halált, és tovább élt.És ennyi hányattatás után Szegedre, a kockák fesztiváljára, a Play IT-re jár pisilni. Azaz megvan a válasz, hiszen ha a Jedi-lovagok is pisilnek néha, akkor a világsztárok sokkal durvább dolgokat is művelhetnek a mosdóban. Így tört össze egy álmom, most hétvégén. Ráadásul egy kérdés nyitott maradt. A Jedik ruházatuk miatt viszonylag könnyen járnak vécére, de mi lehet a rohamosztagosokkal?