Egy szegedi anyuka 5 millió forinttal lett gazdagabb egy Pöttyös Rudi csomagolással

„El nem tudom mondani, mennyire örülök, hogy én lehetek a szerencsés nyertes. Éppen a születésnapom környékén derült ki a jó hír, ennél nagyobb meglepetést nem is okozhatott volna nekem a Pöttyös csapat. Egy ekkora összeg már jelentős segítség egy család életében, nálunk is megvan a helye! Nagy boldogság, hogy megnyertük a fődíjat! Maga a játék is jó móka volt, ennél kerekebben pedig nem is végződhetett volna" – nyilatkozta a nyertes, aki egy 18 hónapos kisbaba büszke anyukája.



A Pöttyös Túró Rudi országos nyári nyereményjátéka augusztusban zárult, amelyben több mint kétezer egyedi ajándék talált gazdára. A két választható fődíj, a Volkswagen Beetle Cabrio és az 5 millió forinttal feltöltött K&H bankkártya közül az utóbbi gazdagítja a boldog nyertest. A játékban a termékek csomagolásában található kódokat kellett feltölteni a Pöttyös weboldalára és akár már egy kóddal is lehetett ajándékot nyerni, a fődíjhoz pedig minimum kilenc kódra volt szükség.



„Mindig nagyszerű érzés látni, amikor a Pöttyös-tábor megmozdul egy-egy aktivitásunkon. A nyári „Minden 5. nyer!" játékunkra több százezren regisztráltak. Gratulálok a fődíj-nyertes édesanyának, biztos vagyok benne, hogy sikerül hasznosan elkölteni az 5 millió forintos pénzdíjat" – mondta el Szecskó Ferenc marketingigazgató