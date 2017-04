Egy szegedi család is a hatvan centis hó fogságába esett egy szállodában Galyatetőn

- Tudtuk, hogy szállingózik majd a hó a Galyatetőn. Direkt azért foglaltunk szállást a Hunguest Hotelben, hogy a két unokánk szép környezetben lásson egy kis havat, mert a télen tervezett ausztriai kirándulásunk a felnőttek elfoglaltsága miatt elmaradt - mondta lapunknak Vass György A Szent-Györgyi Albert Rotary Club Szeged tagja álmában sem gondolta volna, hogy a szerdai rendkívüli havazás miatt nem érik el céljukat. - Az irdatlan mennyiségű hó miatt a 24-es útra rengeteg fa dőlt ki, a katasztrófavédelem pedig lezárta a Hunguest Hotel felé vezető utat. Sok ismerősöm él a környéken, de senki nem tudott feljuttatni minket a szálláshelyünkre. Még Pásztó felől is megpróbáltunk eljutni a Galyatető csúcsához közel levő szállodába, de azt az utat is lezárták. Végül 100 méterrel lejjebb, a Lifestyle Hotel Mátrába sikerült szobát találnunk, ahova hó és jégviharban jutottunk fel - mesélte Vass György.A hat tagú család, köztük Vass György 3 éves és 4 hónapos unokája szerdán a hotel fogságába esett. - A rendkívüli időjárás miatt a szobákban egész este nem volt áram, nem volt internet és térerő sem, így telefonálni sem tudtunk. Egy nagy rendezvény volt éppen a hotelben, így ételből-italból bőségesen állt rendelkezésre minden, mi szem-szájnak ingere - mondta a rotarysta.A hotelnek volt egy saját aggregátora, így legalább a folyosókon volt világítás, és nem kellett botorkálni a sötétben.- Szerencsére meleg vizünk is volt, így legalább zuhanyozni tudtunk. A négy csillagos szálloda pazar wellness-részleggel rendelkezik, de a vízforgató is árammal megy, így az szerdán és csütörtökön sem üzemelt. Szóval itt vagyunk egy exkluzív hotelben, ahol nagyjából csak sétálgatni tudunk - mesélte tegnap este Vass György. Csütörtök kora délutánig szakadt a hó, a nyugdíjas férfi elmondása szerint 60 centi hullott belőle.- Ezután a lányom és a vejem már kirándulni is tudott a közeli kis falvakba, a nagyobbik unokámmal pedig hóembert építettünk a szálloda előtt. A szerdai rendezvény résztvevői csütörtök estére el tudták hagyni a hotelt, és a katasztrófavédelem is megszüntette az útlezárásokat. Az áramszolgáltató aggregátort telepített a közelbe, így csütörtök estére már a szobákban is lett áram. Nagyjából 25-en vagyunk még a hotelben - adott helyzetjelentést Vass György lapunknak tegnap este.A Hunguest Hotelben, ahova eredetileg szólt volna foglalásuk, 200-an rekedtek, és tegnap már zacskós vizet kellett osztani a vendégek között, mert kezdtek kifogyni a készletek. A család ma indul haza Szegedre, eredetileg is ennyi időt szerettek volna a Mátrában tölteni. Telefonon már tudtak beszélni a Hunguest Hotellel, hogy az időjárás miatt nem érkeztek meg lefoglalt szálláshelyükre, ahol megnyugtatták őket, hogy a vis major helyzet miatt természetesen semmilyen anyagi követeléssel nem lépnek fel velük szemben.